華泰銀房貸放款出包 金管會開罰300萬

（中央社記者邱柏勝台北26日電）金管會表示，華泰銀行中壢分行辦理房貸業務，其中3案在鑑價與貸後管理等皆有疏失，3案逾放比都超過50%，估造成新台幣4400萬元損失，顯未落實內控，依銀行法處300萬元罰鍰。



金管會今天公告華泰銀行裁罰案。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，華泰銀行的這3大案件，都與中壢分行有關，第一個案子是中壢分行某承辦人員承做23個房貸授信案，總放款金額達2.5億元，但不僅鑑價過高，逾放比也過高，「幾乎每個授信案都有問題」。



第二案則是中壢分行承做某建商14戶分戶貸款，但貸款後不久，資金又回流到建設公司，形同建商用人頭借款，且承辦人員疑似有收取不當利益，因此移送檢方調查。



第三案則是有6戶房貸授信案，放款金額9000多萬元，但這6案擔保品都被高估，且其中有3戶轉催收，逾放比超過一半。



中壢分行這3大案，第1案轉催收金額達1.3億元，超過放款金額的一半；第2案轉催收金額達6100萬元、第3案轉催收金額達4900萬元；此外，華泰銀行房貸逾放比率高達1.7%，也比平均0.26%高。估這些房貸放款案，華泰銀行損失金額達4400多萬元。



莊琇媛表示，檢調在去年10月向華泰銀行調資料時，華泰銀行總行才開始全面清查中壢分行放款，意外發現此3大案。目前檢調已移送4人，包括分行經理、授信主管，以及2名承辦人員。然而，華泰銀行之前內部稽核完全沒發現，內控顯然已經失靈。



銀行局官員表示，由於華泰銀行辦理不動產貸款業務有嚴重缺失，且未落實內部控制，已有礙健全經營，依此金管會以違反銀行法規定，處罰華泰銀行300萬元。（編輯：鄭雪文）1070626