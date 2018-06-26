台水擬延攬退休人員傳承經驗 降低漏水率

（中央社記者郭幸宜台北26日電）台水公司董事長郭俊銘表示，正規劃研議成立轉投資事業，延攬資優的退休人員，協助公司進行技術與經驗傳承，目標在民國120年讓漏水率降至10%。



台水公司今天舉行107年股東常會，郭俊銘致詞時提到，台水公司去年在漏水率與成本控制雙雙創下新低紀錄，售水量與盈餘則寫下歷史新高；面對今年水情嚴峻，台水也已針對旱災採取調配供水措施，確保供水穩定。



由於台水屆齡退休人數已逾1400人，為避免退休人力缺口導致技術斷層，進而增加供水風險，郭俊銘提出成立轉投資事業的構想，並延攬資優的退休人員協助進行技術與經驗傳承，目標在民國120年讓漏水率降至10%。



此外，郭俊銘說，水價合理化是當前重要工作目標，今年確定不會調漲水價，而即便未來調整水價，也會確保一般民生用水不受水價調整影響。



台灣缺水，但水價和其他國家相比仍相對偏低，台水公司自1994年以來，已經長達24年沒有調整過水價；目前水價每度平均新台幣9.2元，僅次於中東伊朗、東非模里西斯，水價合理化始終是外界關注議題。



郭俊銘對此表示，今年水價確定不會調整，但明年將視公司營運及社會、經濟發展狀況，配合政府政策適時推動水價合理化。



台水表示，目前正規劃增加水價級距，打算將級距從現有的4級增加至6級，但不影響每期用水量40度以下的一般民生用水。



另外，展望未來，台水表示，面對全球氣候異常、雨量分布不均等內外在環境變數影響，台水公司將持續朝降低漏水、提升供水服務品質、活化人力資源與健全財務結構等目標前進，維持國內民生與產業用水穩定。（編輯：張均懋）1070626