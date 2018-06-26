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蘋果第2支在印度製造手機 緯創開始量產

發稿時間：2018/06/26 21:06

最新更新：2018/06/26 21:06

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（中央社記者康世人新德里26日專電）消息人士表示，台灣緯創資通公司繼去年5月在印度生產蘋果iPhone SE後，受蘋果公司（Apple Inc.）委託在印度生產的第2支蘋果手機iPhone 6s上週開始量產。

一名不願具名的熟悉內情人士告訴中央社記者，歷經數月的生產線安裝與調整，第2支在印度生產的蘋果手機iPhone 6s上週開始量產，很快會在印度市面上銷售。蘋果希望這能降低成本與售價，擴大蘋果在印度智慧型手機市場的市占率。

根據市場調查機構Counterpoint，iPhone 6系列手機占蘋果在印度銷售手機的1/3，而iPhone SE則不到15%，這也是蘋果選定iPhone 6s在印度製造的原因。

在印度政府調高智慧型手機和零件關稅下，這名人士表示，蘋果計畫在印度生產的手機還不只iPhone SE和iPhone 6s，未來將逐步增加在印度製造的比重，希望以適當售價與印度高階手機市場的對手三星電子公司（Samsung）和深圳市萬普拉斯科技公司（OnePlus）競爭。

不過，初期限於產能，在印度製造的iPhone SE和iPhone 6s都只在印度銷售，蘋果也將持續從海外進口同款產品，直到生產線、供貨及品質都穩定為止。

為滿足蘋果的需求，參與的印度官員表示，緯創在班加羅爾（Bengaluru）機場附近劃定約100公頃土地，興建新廠房以擴大生產線，預計7月開始對外招標，明年上半年新廠房就可運轉。

緯創的新廠房將服務蘋果以外的客戶，且不限於智慧型手機，未來也可能代工製造平板電腦、筆記型電腦等產品。（編輯：郭中翰）1070626

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