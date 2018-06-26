印度建太陽能設備檢驗室 台商擬協助

（中央社記者康世人新德里26日電）印度將在10月要求進口太陽能板及相關組件符合世界標準，台灣金頓科技與印度國家太陽能研究所及10家企業接觸，希望協助印度建立太陽能設備標準檢驗實驗室。



印度總理莫迪（Narendra Modi）積極發展太陽能，訂下2022年前達成太陽能發電100GW的目標。由於印度太陽能企業技術層次較低，需仰賴進口，進口價格低廉的中國製品常無法符合標準，印度政府為維持太陽能發電品質，宣布10月起，進口太陽能設備與配件需通過檢驗，符合世界標準。



距離10月的時間不多，印度官方國家太陽能研究所（NISE）仍未有設置檢驗設備的實驗室，在駐印度代表處科技組協助下，台灣廠商將提供技術和設備，支援印度設立檢驗實驗室。



經駐印度代表處科技組長陳和賢的安排，台灣的金頓科技新事業處總經理梁元豪，上週起訪問新德里與古茶拉底省，拜會印度國家太陽能研究所和10家計畫設立實驗室的企業，雙方有意進一步合作。金頓是全球設備震動可靠度檢驗測試的第5大廠。



印度國家太陽能研究所擬率先建立設備檢驗實驗室，28日將進行初步招標審查，印方瞭解金頓後，期待雙方進行合作。目前投標廠商僅金頓科技一家，採購金額約200萬到300萬美元。



根據印度公布的資料，印度至今年6月的太陽能發電量已達22GW，較2014年成長8倍，並計畫再安裝10GW的設施，需求不斷成長。預料10月之後，太陽能設備標準檢驗業務將成長。



梁元豪告訴中央社記者，看好印度市場。金頓科技擅長設備止震、制震標準檢測技術，包括台灣的國家太空中心、台積電等都是客戶，相信印度除太陽能設備標準檢驗外，其他市場仍待開發。



金頓未來將更投入印度市場，不排除可能響應莫迪的「來印度製造」政策，在印度設廠生產檢驗設備。（編輯：廖漢原）1070626