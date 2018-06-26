櫃買中心董座親征越南 推動台商回台上櫃

（中央社記者田裕斌台北26日電）櫃買中心配合新南向政策，董事長陳永誠親赴越南推動台商回台上櫃，今天在胡志明市舉辦交流說明會，並預定在29日舉辦「越南企業連結台灣資本市場說明會」。



陳永誠表示，越南是台商布局東協的重點地區，除企業家數最多，投資金額也最高，台灣也是越南第4大外資來源國，雙方關係密切，因此櫃買中心將越南列為東南亞海外業務推動的重點地區。



櫃買中心此行預計拜訪當地近10家優質台商企業，包含紡織、機電工程、塑膠射出及汽機車零組件等產業，陳永誠說，看到越南台商事業發展有成，且多數持續擴大營運規模、目前正面臨二代接班及招募優秀人才等需求，可藉由回台上櫃與台灣資本市場鏈結，募集資金持續擴大營運規模。



陳永誠指出，櫃買市場相較於亞洲其他鄰近證券市場，具有合理的本益比、合理的周轉率及再募資(SPO)市場接受度高等特色，是越南台商進入資本市場的首選。



櫃買中心一直以來積極推動越南台商回台初次上市(IPO)，已陸續有多家台商企業與中介機構簽訂輔導契約，預計短期應可看到具體成效；截至今年5月底，櫃買中心主板市場已有756家企業掛牌，其中市值達新台幣100億元以上有69家，外國企業也有34家，主要營運地在東南亞的外國企業有11家。



櫃買中心表示，未來將持續配合政府新南向政策，積極推動東南亞企業來台上櫃，除提供海外優質企業進入台灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。 （編輯：鄭雪文）1070626