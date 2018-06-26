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川普轟哈雷機車 利用貿易戰當遷廠藉口

發稿時間：2018/06/26 22:40

最新更新：2018/06/26 22:40

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天再度攻擊哈雷機車，指控哈雷機車利用貿易戰當作「藉口」，將生產從美國移往歐洲市場。

川普發推文斥責哈雷機車：「哈雷機車今年初表示，他們會將大部分在堪薩斯市的工廠作業移到泰國，這是早在宣布關稅前發生的事。因此，他們只是利用關稅/貿易戰當作藉口。」

「當我請哈雷機車主管到白宮來的時候，我跟他們痛批其他國家，像是印度的關稅太高…哈雷一定知道他們將機車回銷美國，將不得不付出高額稅金。」

哈雷機車在美國銷售成績委靡不振，1月因此宣布關閉位於密蘇里州堪薩斯市的組裝廠，並將工作與賓州約克（York）的工廠進行整併。

哈雷機車昨天表示，計畫將部分生產移至海外，避免受歐盟上週實施關稅的影響。歐盟鎖定美國車輛，作為報復川普對進口鋼鋁徵稅計畫的一部分。哈雷機車目前在澳洲、巴西和印度都有設廠。

川普也揚言對歐洲進口車加徵關稅，這尤其對福斯汽車（Volkswagen）、BMW和戴姆勒（Daimler）的故鄉德國造成重創。

他說：「我們正完成對來自歐盟汽車關稅的研究，他們長久以來用貿易壁壘和關稅的方式占美國便宜。過不了多久，這最終全都會扯平。」

川普也說，哈雷機車「根本不應該在另一個國家設廠！他們的員工和顧客早就對他們非常生氣了。」

他還警告說：「如果他們遷廠，小心點，這將是末日的開始，他們投降了，他們半途而廢了！他們的光環將會消失，他們將要繳納從所未見的重稅。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070626

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