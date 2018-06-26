台股跌近年線 金管會喊話：基本面仍好

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台股近期表現疲弱，金管會信心喊話，指出國內景氣穩定成長，台股整體基本面良好，且相較主要國家股市，台股表現相對佳；強調將持續關注國內外金融市場變化，適時採取相關措施。



美中貿易戰升溫，美股昨晚大跌逾300點，台股今天開低震盪，一度大跌135點，跌破年線10711點，中場後逢低買盤加溫，指數終場收復年線，留下近80點的長下影線。終場加權指數收在10742.17點，下跌44.29點，跌幅0.41%，成交值新台幣1407億元。



金管會證期局副局長蔡麗玲表示，主計總處將今年經濟成長率上修至2.6%，財政部公布今年5月出口291.2億美元，前5月出口1355.8億美元，創歷年同期最高；且根據經濟部統計，今年累計前5月外銷訂單1981.2億美元，亦創歷年同期新高。另根據國發會公布今年4月景氣對策信號，燈號續呈綠燈，顯示當前國內經濟溫和擴張。



此外，蔡麗玲指出，全台上市櫃公司營收及獲利持續成長，今年前5月營收合計約12.92兆元，較去年同期成長9.59%；第1季上市櫃公司稅前淨利合計約5241億元，亦較去年同期成長14.21%，且台股截至今年5月底，本益比約15.36倍，尚屬合理；現金殖利率達4.05%，顯示台股整體基本面良好。



蔡麗玲說，近日國際股市受到美中貿易摩擦等因素影響波動較大，台股亦受影響連動，但今年至26日收盤止，台股加權股價指數仍上漲1.35%，日本下跌1.87%、香港下跌3.2%、韓國下跌4.44%、上海下跌13.54%、美國道瓊下跌1.89%，顯見台股表現相對佳。



金管會表示，將持續注意美中貿易摩擦事件發展，並要求證交所及櫃買中心適時請受影響的上市櫃公司，對外公開說明可能受影響的程度與因應情形，以利投資人瞭解。另外，金管會也將持續關注國內外金融市場變化，適時將採取相關措施。（編輯：張均懋）1070626