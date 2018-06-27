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美媒專訪 鄧振中：盼盡快加入CPTPP

發稿時間：2018/06/27 08:43

最新更新：2018/06/27 10:14

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行政院政務委員鄧振中接受「美國貿易內情」專訪時表示，台灣希望能盡快加入跨太平洋夥伴全面進展協定。（中央社檔案照片）行政院政務委員鄧振中接受「美國貿易內情」專訪時表示，台灣希望能盡快加入跨太平洋夥伴全面進展協定。（中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）行政院政務委員鄧振中接受「美國貿易內情」專訪時表示，台灣希望能盡快加入跨太平洋夥伴全面進展協定，他相信台灣可以達到協定要求的標準與市場准入承諾。

日前抵美參加美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA）的鄧振中，接受「美國貿易內情」（Inside U.S. Trade）訪問時表示，台灣擔憂將被排除於區域貿易協定網絡之外，成為台灣企業的負擔，並導致出口轉移。他並指出，東南亞國家協會（ASEAN）、歐盟與南韓的貿易協定已經開始實施。

鄧振中指出，台灣希望在跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）於明年年初生效後，能盡快加入。加拿大、日本與紐西蘭都在積極進行批准程序，預計今年底前完成，墨西哥已經批准。CPTPP將在6個國家完成批准後生效。

問及台灣是否考慮參與其他貿易協定，像是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）時，鄧振中表示，台灣傾向參與高階協定，跨太平洋夥伴全面進展協定是理想中的協定，但他也指出，台灣樂意參與其他協定，只是較低階的協定較不具吸引力。

鄧振中也指出，台灣也將繼續進行市場自由化，並擴大市場透明度。

「美國貿易內情」為付費訂閱專業期刊，每週發行紙本一次，網路版每日更新，以報導美國聯邦政府貿易政策為主。（編輯：陳俊碩）1070627

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