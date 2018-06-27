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百年大同捍衛經營權 林郭文艷迎戰市場派

發稿時間：2018/06/27 09:06

最新更新：2018/06/27 09:06

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（中央社記者江明晏台北27日電）老字號大同公司創立百年，去年營運轉虧為盈，龐大土地資產及長期低迷股價讓大同多次遭逢經營權保衛戰，今年擔任董事長的林郭文艷上任後將首度主持股東會，迎戰市場派。

老字號大同公司創立百年，成為華人國貨代名詞，走過創始期後，從1960年代起快速成長，2001年後跨世紀布局，產品橫跨家電、馬達、新能源等領域，集團市值逾新台幣千億元，近年來轉投資事業績效改善，已陸續轉虧為盈。

大同公司在營業報告書中提及，2017年在全球各大經濟體穩定復甦下，經營團隊落實經營轉型，公司營運顯著改善，整體營運結果已經轉虧為盈。2017年合併營收為新台幣755.5億元，合併營業利益為10.9億元；個體營收為174.8億元，本業營業虧損為1.7億元，加計營業外淨收支後，本期稅後淨利為0.74億元，每股獲利0.03元。

不過，大同龐大的土地資產及長期的低股價，也讓市場派對百歲的大同經營權起了覬覦之心。大同集團全台土地資產超過35萬坪，市場估計，光是台北市中山北路三段大同總部土地1萬2000坪的開發市值就超過新台幣千億元，加上大同股價長期低迷，過去在2006年、2008年、2011年都曾發生經營權之爭，近年市場派動作頻頻，與公司派攻防戰持續延燒。

截至26日，大同股價收盤價為26.85元，但2015年底、2016年初，大同股價一度跌到5元上下，當時有特定買盤低接，市場盛傳特定買盤背後金主為中資，覬覦大同在北台灣的精華地段。2016至2017年，大同小股東揚言爭取董事席次，組成自救會串連，並提名參與2017年董事改選，大同董事會審查後，市場派10席形式審查不符全遭刪除，大同驚險保住經營權。

2017年底大同擬以現金增資方式，稀釋市場派股權，引發市場派抗議。大同公司前董事長林蔚山因通達案被判刑，多次遭市場派股東批評，林蔚山於今年2月1日辭去大同董事及董事長職務，董事會推選林郭文艷擔任董事長。

林郭文艷今天上任後將首度主持股東會迎戰市場派，而今年雖無董監改選議程，但根據大同股東會議事手冊的內容，包括台北市中山北路總公司新設工大樓案開發計畫、股東鄭佳佳提案「林宏信擔任檢查人」等，均是受到股東矚目的議題，預料公司派與市場派將正面交鋒，而不同派系市場派掌握股權數、公司法修法進度，都將替大同後續經營權保衛戰增添變數。（編輯：蘇志宗）1070627

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