房仲：購屋人以租代買 使租屋市場蓬勃發展

（中央社記者韋樞台北27日電）租賃專法今天上路，代表政府決定讓多年地下化難以一窺全貌的租屋市場明朗化。房仲表示，房價雖下修，但購屋人仍持續觀望以租代買，造就租屋市場蓬勃發展。



內政部表示，推動租賃專法是租屋體系開始步入專業化、產業化重要一步，全面納管相關契約行為，保障近300萬租屋族，讓房客和房東彼此都安心。



內政部推估，現階段台灣約有26萬名青年學生以租屋為主要居住消費模式，全國租屋族約有300萬人，另有超過100萬戶房子由房東經營。



大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，現今台灣租屋市場多由屋主自行招租處理，甚少請房仲代為招租，也較不願支付房仲業一個月租金的服務費；更遑論找上在國外行之多年，在台灣卻鮮為人知的包租代管的物業管理業，因此實價登錄系統上租賃資訊不多，無人能精確調查得知究竟租屋市場規模多大、產值多少。



全國不動產商用置產中心經理古凱元指出，2014年房市反轉直下以來，2016年又推出房地合一稅，許多有意購屋民眾即使短期沒打算出售，但仍會擔心因政策影響，不願冒房價下修風險，進而觀望以租代買，使得租屋市場蓬勃發展。



信義房屋(9940)不動產企研室經理蘇啟榮引用內政部不動產資訊平台每個月租金指數變化為證，從2011年5月至今，全國的租金指數上升了5.42，顯示租屋需求增(或租屋供給少)緩步推升租金。



郎美囡表示，從有限資訊來看，內政部106年度調查已租用住宅的租金補貼戶居住現況，以租屋類型區分，全國統計整戶住家高達90.9%，套房僅7.5%；套房需求最高的台北市，套房占比也僅16.3%，還不到2成。租屋坪數區分則以25坪到35坪占45.1%最多，15坪到25坪居次，占23.5%。



市場最關心的租金負擔，可接受的月租金在新台幣8000元到1.2萬元最多，占36.6%，其次為5000元到8000元，佔30.0%。若對比可接受租金在每月8000元到1.2萬元，在雙北市要找到屋況佳、機能好的房屋難度頗高，因此需要政府補助的需求度高。



全國不動產企研室主任張瀞勻認為，雙北市租屋需求大，但房價相對高，買房後用來出租可能投報率太低，因此有逐步往平價蛋白區買房輕移民的傾向，以北北桃生活圈為例，過去桃園是小資族的首購區域，如今也成了租屋族的避風港。



張瀞勻轉述全國不動產中壢中原加盟店店長吳若浩的分析，近兩年雙北市租金上漲，促使許多新北市三重、新莊及五股的上班族靠著便捷的交通轉赴桃園租屋，使得桃園的租屋市場開始熱絡。（編輯：黃國倫）1070627