二氧化碳短缺危機 英飲料與屠宰業大混亂

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）英國由於二氧化碳短缺危機，導致啤酒及碳酸飲料生產不足，批發商改以配給方式供貨，屠宰場也由於沒有足夠二氧化碳迷昏牲畜，宰殺計畫陷入混亂。



英國廣播公司（BBC）報導，由於二氧化碳不足，英國數百家零售商、酒吧及餐廳的上游供應商Booker開始以配給方式供貨，限制每個客戶只能購買10箱啤酒和5箱軟性飲料。



在可口可樂公司（Coca-Cola Co.）與海尼根（Heineken）的供給受到影響後，Booker成為最新的二氧化碳短缺受害者。



Booker聲明表示：「由於國際二氧化碳短缺危機，本公司的軟性飲料及啤酒供給出現問題。公司正與供應商協調，希望將客戶受到的影響最小化，但現階段無法提供近一步資訊。」



除了飲料產業，蘇格蘭最大的屠宰場QPL也受到二氧化碳短缺影響。QPL每週宰殺6000頭豬隻，然而，由於在宰殺前用來迷昏豬隻的二氧化碳不足，今天下午已經停止作業。



QPL計劃於本週將1000頭豬隻送往靠近曼徹斯特的另一家工廠宰殺，但廠方表示，其他屠宰場也面臨二氧化碳短缺窘境。



二氧化碳是氨氣廠生產肥料的副產品，但冬季是肥料生產的高峰期，許多廠商在夏季整修，歐洲與英國多家二氧化碳供應商目前都在休廠。食物與飲料生產商都希望二氧化碳能在7月初恢復正常供應。（編輯：陳俊碩）1070627