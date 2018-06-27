上銀董座卓永財：美中貿易戰刺激製造業智慧化

上銀27日上午在台中舉行股東會，董事長卓永財（站立者）樂觀看待下半年營運表現。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月27日

（中央社記者鍾榮峰台中27日電）上銀董事長卓永財今天表示，美中貿易摩擦有利有弊，不過整體來看，這也是刺激全球製造業邁向智慧製造很好的契機。



上銀今天上午在台中舉行股東會，會後卓永財接受中央社記者短暫採訪。



談到美中貿易戰升溫對台灣機械和工具機產業的影響，卓永財表示，美中貿易摩擦對台灣機械和工具機產業有利有弊，有利在於美國製造業也要再工業化，需要機械設備。



卓永財表示，台灣工具機和機械產業可能會受到中國大陸間接的影響，因為中國大陸也是台灣主要的市場。不過他認為換個角度看，這也不一定有弊，因為中國大陸會更積極升級製造業。



整體來看，卓永財認為，美中貿易摩擦，反而會刺激全球製造業朝向智慧機械，這也是很好的契機，機會可給準備好的廠商。



卓永財指出，全球經濟處於變動態勢，每個國家也是如此，台灣廠商需要保持不斷升級，積極產學合作，持續投入研發，才能因應變局。



在日本市場布局，卓永財表示，日本是必須要全力以赴的市場，上銀日本子公司接近15年，持續研發新產品和擴展市場。這兩年上銀打進日本半導體和汽車工業領域。今年日本市場進展順利，營業額可提升到新的層次。（編輯：蘇志宗）1070627