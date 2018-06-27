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貿易戰陰影揮不去 台股盤中小漲

發稿時間：2018/06/27 11:13

最新更新：2018/06/27 11:13

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（中央社記者韋樞台北27日電）美中雙方仍相互叫陣，貿易戰陰影持續壟罩。台股26日力守年線，今天開高走高小漲，造紙、被動元件類股表現較佳。法人表示，台股在貿易戰疑雲下難有表現，宣慎選個股。

美國即將於7月6日對從中國進口500億美元的貨品課徵高關稅，雙方進入相互叫陣期，媒體報導大陸國家主席習近平利用與歐美大企業家會晤場合表達中國大陸會以牙還牙，似乎貿易戰疑雲未解。

另外，太陽能市況不佳，茂迪受中國大陸太陽能新政策影響，供應鏈產品價格下跌，目前長晶價格已跌破現金成本，產能利用率已降到2至3成，茂迪只好調降產能利用率暫停長晶產線，以減少虧損，茂迪今天股價繼續下跌，但跌幅已趨緩，盤中最低14.55元，跌幅3.32%，續創新低。

其餘類股以正值生產旺季的造紙股漲幅最大，漲幅約1.8%，其他電器、化學、電子零組件，被動元件類股仍旺，個股幾乎皆漲，禾伸堂攻上漲停251.5元，股后國巨漲4.83%，股價來到1085元。

統一證券表示，美中貿易衝突持續及台幣持續走貶引發外資賣壓沉重，26日台股指數雖力守年線支撐，但在除權息行情啟動下，至7月底前台股指數將蒸發至少265點，不利指數表現。

統一證券指出，考量美中貿易戰在兩國政府官員持續放話，且美國即將公布限制中國投資及正式啟動關稅課徵，系統性風險問題持續，台股難有表現空間，操作上以個股為主，汰弱留強，可留意漲價業績股和高殖利率股等。（編輯：黃國倫）1070627

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