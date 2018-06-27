景氣優於預期 元大寶華上修GDP至2.55%

（中央社記者潘姿羽台北27日電）元大寶華今天上修2018年經濟成長率預測至2.55%，元大寶華董事長梁國源說明，關鍵是上半年景氣優於預期，然而美中貿易摩擦仍是下半年須密切關注的不確定因子。



元大寶華今天上修今年的經濟預測，預測值較3月底增加了0.15個百分點、來到2.55%，並同步上修今年消費者物價上漲率預測至1.50%、修正2018年美元兌新台幣匯率均價預測至30.1。



梁國源說明，本次上修全年經濟成長率預測值的原因，除了去年上半年基期較低，今年首季經濟成長表現確實非常優異，第2季目前看來，成長動能優於預期，且動能有望延續至第3季。



然而近期美中貿易爭端愈演愈烈，梁國源分析，短期雙方還在互相喊話的階段，尚無實質影響，但到了第4季，很可能就會開始對實質經濟產生衝擊，必須將美中貿易視為下半年的重要風險因子來看待。



梁國源也提醒，台灣經濟成長與能源、消費息息相關，然而政府的能源轉型政策充滿偏見，不只民眾深感不滿，更讓台灣近年在瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力評比當中，能源相關評比的排名多位於後段班。



梁國源直指，政府的經濟政策左右台灣經濟成長，然而台灣經濟結構性問題未解、政策欠缺妥善規劃，經濟難見長期成長動能。（編輯：李信寬）1070627