/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台水七區NBA葡萄牙西班牙
>rss

景氣優於預期 元大寶華上修GDP至2.55%

發稿時間：2018/06/27 11:23

最新更新：2018/06/27 11:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北27日電）元大寶華今天上修2018年經濟成長率預測至2.55%，元大寶華董事長梁國源說明，關鍵是上半年景氣優於預期，然而美中貿易摩擦仍是下半年須密切關注的不確定因子。

元大寶華今天上修今年的經濟預測，預測值較3月底增加了0.15個百分點、來到2.55%，並同步上修今年消費者物價上漲率預測至1.50%、修正2018年美元兌新台幣匯率均價預測至30.1。

梁國源說明，本次上修全年經濟成長率預測值的原因，除了去年上半年基期較低，今年首季經濟成長表現確實非常優異，第2季目前看來，成長動能優於預期，且動能有望延續至第3季。

然而近期美中貿易爭端愈演愈烈，梁國源分析，短期雙方還在互相喊話的階段，尚無實質影響，但到了第4季，很可能就會開始對實質經濟產生衝擊，必須將美中貿易視為下半年的重要風險因子來看待。

梁國源也提醒，台灣經濟成長與能源、消費息息相關，然而政府的能源轉型政策充滿偏見，不只民眾深感不滿，更讓台灣近年在瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力評比當中，能源相關評比的排名多位於後段班。

梁國源直指，政府的經濟政策左右台灣經濟成長，然而台灣經濟結構性問題未解、政策欠缺妥善規劃，經濟難見長期成長動能。（編輯：李信寬）1070627

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP