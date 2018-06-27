美國會預算處：主權債務逼近二戰後高點

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）根據美國國會預算處今天公布的報告，美國主權債務逼近歷史高點。30年後，償債利息將和社會安全支出一樣高。



這項由獨立的國會預算處公布的年度報告預測，未來10年利息費用占國內生產毛額（GDP）的比例，將由今年的1.6%，上升至3.1%。這項報告描繪美國財政狀況的黯淡前景。



由於美國總統川普頒布的全面性企業和個人所得減稅措施，未來兩年政府歲入將持平，直到2026年個人所得稅率預定攀升時，才會增加。



根據國會預算處，2048年之前，利息費用預估也將攀升至破紀錄的6.3%，將超越所有權衡性支出（discretionary spending），「大約相當於」社會安全支出。



國會預算處這項預測是假設聯邦準備理事會（Fed）在GDP和通膨攀升，失業率滑降下，持續以目前的步調升息。



美國主權債務今年料占GDP的78%，來到第二次世界大戰後最高水準，將在10年內逼近100%，然後在2048年前逼近152%。



標普全球評級（S&P Global Ratings）今天表示，美國主權債信評等受制於預算赤字攀升和過於聚焦短期的政策。



標普全球評級說，儘管貿易緊張升高，但短期內鮮少貿易風險，加上美國經濟實力和政策結構等因素，促使它維持美國主權債務評級在AA+，展望維持「穩定」。



然而，標普全球評級也提醒「一般性政府債務居高不下、赤字攀升、相對短期導向的決策，以及政策形成的不確定性，將對評級造成限制」。



標普全球表示，短期內貿易緊張以及對主要貿易夥伴互課關稅預料雖不致「對美國經濟造成實質打擊」，但當中的不確定性恐造成投資延宕，進而抵銷去年減稅措施對經濟帶來的提振效果。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070627