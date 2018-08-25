迎東京奧運 面板大廠搶推8K4K面板

（中央社記者潘智義台北25日電）迎接超高畫質電視時代，搶搭2020年東京奧運採用8K4K解析度轉播商機，面板大廠友達、群創光電除準備量產8K4K面板，更大秀16K8K面板技術。



智慧顯示與觸控展覽會將在8月29日登場，友達、群創都將展示超高解析度面板，並各自鎖定廣色域、超高動態穩定範圍、超窄邊框、3D觸控等技術，手機、大尺寸電視、電競、公用顯示器各類產品應用都將在展場呈現。



友達表示，將展出全球最大85吋8K4K全平面無邊框廣視角液晶電視面板，採用超動態穩定範圍（HDR）、超高刷新率，及量子點廣色域等領先技術，呈現出色的畫質與外觀。



群創指出，8K4K是近期可以量產的產品，但此次展覽將秀出100吋更高解析度的16K8K顯示器模組，採用最新高速驅動顯示晶片、高穿透率畫素設計，具備高亮度、高解析度、廣視角與廣色域等優點。



公用顯示器部分，友達將展出可應用於交通設施的公共訊息顯示器解決方案，以高解析、高亮度、高對比、低反射且節能耐用等特性，滿足機場及車站等重要交通樞紐對於品質及穩定性的高標準。



群創則將展出採用全新設計的超窄邊框65吋電視面板，組合成高2.86公尺，尺寸達277吋的電視牆，展現超大尺寸畫面的震撼效果。因有超窄邊框的設計，使兩面板間銜接處的黑線寬度僅0.99公釐（mm），大幅改善傳統電視牆邊界錯位或畫面遮蔽的現象，可應用在百貨公司、機場、商場、電影院等地點。（編輯：李信寬）1070825