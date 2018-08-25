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水利署：暴雨逾百年重現期 遠超過區排承受能力

發稿時間：2018/08/25 18:06

最新更新：2018/08/26 07:39

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中南部暴雨造成許多地區嚴重淹水，水利署指出，嚴重淹水地區累積雨量動輒高達4、500毫米，已超過100年重現期。圖為高雄市岡山區24日積水嚴重狀況。（中央社檔案照片）中南部暴雨造成許多地區嚴重淹水，水利署指出，嚴重淹水地區累積雨量動輒高達4、500毫米，已超過100年重現期。圖為高雄市岡山區24日積水嚴重狀況。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）中南部暴雨造成許多地區嚴重淹水，水利署檢視災情後指出，嚴重淹水地區累積雨量動輒高達4、500毫米，已超過100年重現期，遠超過目前區域排水僅10年保護標準的承受能力。

水利署強調，全台區域排水的保護標準已從2年提升為10年，優於許多先進國家，但是面對氣候變遷愈趨頻繁的暴雨，現在的區域排水還是無法抵禦，因此水利署已經著手以「逕流分擔、出流管制」為思考方向，提高各縣市承受災害的韌性。

水利署今天發布新聞稿指出，目前台灣對於各縣市區域排水所規劃的保護標準，是10年重現期，換算成累積雨量，視各地情形，從100多毫米到300多毫米不等。

以高雄市美濃地區排水系統為例，保護標準10年，所能承受的降雨量是349毫米，但這次熱帶低壓所帶來的雨量卻是637.5毫米；此外，台南市安順寮排水系統10年的保護標準，換算成所能承受的降雨量是283毫米，但是安順寮排水卻累積了677毫米。

同樣的狀況也發生在嘉義市，以八掌溪支流排水為例，10年的保護標準是137毫米，但所下的雨量卻是589.5毫米。

水利署表示，這些區排如果要能承受這樣的雨量，必須是超過100年重現期的保護標準，才不會造成淹水。

外界質疑，近年來政府投入龐大的治水預算，何以這些區域排水的保護標準只有10年，對此水利署解釋，在政府投入治水預算前，各縣市區排的保護標準其實只有2年，把保護標準提升到10年，是從民國95年易淹水地區水患治理計畫開始，而全台各縣市區域排水系統共1673條，中央及地方攜手合作陸陸續續做了12年，才一步一步把區域排水的保護標準從2年提升到10年。

水利署強調，如果要把保護標準提升到100年，所花費的治水預算將是天文數字，耗費的時間也不可想像。因此，目前已著手以「逕流分擔、出流管制」為思考方向，提高各縣市承受災害的韌性。（編輯：楊玫寧）1070825

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