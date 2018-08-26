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美美的送他走 禮體師道盡罕知的縫補人生

發稿時間：2018/08/26 10:50

最新更新：2018/08/26 12:04

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禮體師碰上往生者支離破碎、面目難認時，才是考驗技巧和耐心，往生者能否走得安詳，家屬難過的心能否得以撫慰，全操之在禮體師手上的一針一線。中央社記者韋樞攝 107年8月26日禮體師碰上往生者支離破碎、面目難認時，才是考驗技巧和耐心，往生者能否走得安詳，家屬難過的心能否得以撫慰，全操之在禮體師手上的一針一線。中央社記者韋樞攝 107年8月26日

（中央社記者韋樞台北26日電）每當大車禍或重大命案，禮體師默默的將遺體盡量恢復原狀，撫慰家屬的心。龍巖禮體師柯予晴說，縫補很難，得琢磨多年經驗，靠著專業物料和巧手形塑，發善念將亡者美美地送走。

從20歲便投入生命事業服務的柯予晴告訴中央社記者，每一具遺體的形態和完整度都不同，若遇上大車禍、重大命案的支離破碎，那才是考驗細心、耐心和技巧的特殊機會，因此一定要格外細膩、用心。

話雖如此，每一位亡者的家屬都希望亡者走的時候如同生前的模樣，但柯予晴比喻，摔碎的花瓶，再怎麼黏著都有裂痕，更何況是人體，特別是遇上大車禍支離破碎或是腐敗的遺體，那更是難上加難。

但這只是難在現實和技術。柯予晴說，對禮體師來說，最難的是面對家屬的「說話藝術」。她說，所有家屬一開始都會要求禮體師將遺體縫填補到最完美，禮體師非常理解家屬的希望和內心，但萬事敵不過現實，禮體師也只能根據遺體現狀恢復成「最安詳」的容貌，因此與家屬溝通時，要考量家屬悲痛的心，又要將實際情況誠實以告，所以說話必須非常「哲學」、特別小心。

柯予晴說，碰上支離破碎或是火燒的遺體，只要皮膚還在就好辦，禮體師會將遺體各部位和五官先定位，因為遺體的肌肉是放鬆的，已冰凍一段時日，或是腐敗的遺體，臉部五官位置已變形，失去立體感，兩頰和嘴唇會更寬大、眼窩塌陷，只剩下鼻子是立體的，所以一定要根據亡者生前照片先將五官定位再來找出固定比例。

隨後要檢查全身有無其他破洞或手腳骨斷裂，有破洞之處一定要用棉花填補，再披上吸水墊，防止體液滲漏沾污衣服；手腳骨斷裂或缺少、生前遭截肢時，必須要用硬紙板依比例做成支架撐回原處再包紮，維持四肢完整。

至於五官是瞻仰遺容時會看得到的部分。柯予晴說，必須特別仔細縫填補，有破洞之處、有缺牙齒的要墊棉花，眼窩的凹陷要靠微整型才能讓眼睛安詳的閉上，其餘不夠立體部位必須施打玻尿酸維持立體。

但有時支離破碎的五官縫填補到最後總會少一塊皮膚，此時就要使用延展性佳的蠟來填補；若是碰上缺了一塊五官或手腳，柯予晴說，這就得靠禮體師來捏製形塑，因此平日就要常練習捏製。

柯予晴說，有時會碰上家屬希望亡者更美的離開，要求禮體師幫亡者加一點眼妝，但是化妝品須要溫度才能附著，化眼妝反而不易附著，顏色會有些奇怪，還會看來不安詳，因此通常會建議家屬至多勾勒眼線，有一點輪廓即可。

從事禮體師工作多年，柯予晴說，比較台灣和日本對遺體的處理，最大的不同在於日本會先抽出遺體的腹腔水，以血液透析的方式，一面抽出體液和血液，一面灌入防腐劑，如此遺體便不會腐敗、發臭、發綠，而且可以維持遺體的膚色、延緩變化，隨後再來修補。

但是台灣對遺體的處理方式卻是先冰存，但冰存過的遺體會脫水，冰久了會像乾貨，反而不易處理。

柯予晴強調，縫填補技術不簡單，遇上支離破碎的遺體更是要靠團隊合作才能及時達到「最安詳」的面容；處理的技術與時俱進，身為禮體師也必須每隔一段時間要進修，才能讓自己更專業，更從容不迫的處理疑難重大狀況，最後美美的送走往生者，讓安詳美顏常存家屬的心。（編輯：黃國倫）1070826

延伸閱讀》父親喪禮如敲門磚 她20歲踏上禮體師之路

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