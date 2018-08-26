裏海各國競相爭取中國貿易 哈薩克港口渴分杯羹

（中央社阿克套26日綜合外電報導）哈薩克裏海港口阿克套似乎不太可能成為中國新絲路計畫的一站。不過近年受到新興輸油管路重創的這個港口，正試圖在裏海各國日益激烈的爭奪中國貿易大戰中搶得一杯羹。



中國國家主席習近平2013年訪問哈薩克首都阿斯塔納（Astana），提出一帶一路計畫的陸路貿易和基礎建設願景，此後中國的這個驚人規模計畫就成為哈薩克人的熱門話題。



中、哈邊界是中國產品透過陸路輸往歐洲的重要入口點。阿克套（Aktau）距此邊界2300多公里遠，目前從當地情況還看不到太多北京展現經濟實力的證據。



自1995年起以機工身分在阿克套港工作的土庫曼男子柯普特勞夫（Oraz Koptleuov）表示：「這裡曾是狀況很差的舊港口，設備老舊。」



「現在我們擁有新科技…但工作機會還是不夠。讓這裡有更多工作吧！」他表示，目前受雇在阿克套工作的有500人，低於數年前的700人。



阿克套港的例子反映哈薩克在經濟上掙扎求生的廣泛現象。2014年國際油價暴跌，重創這個能源資源豐富的國家，因此哈薩克希望藉由振興貿易和轉運，減少倚賴價格波動劇烈的大宗商品。



石油曾是支撐阿克套港業務的支柱，每年有超過1400萬公噸原油透過這裡輸送。不過後來更具經濟效益的輸油管網絡崛起，阿克套的原油吞吐量銳減10倍，業者被迫裁員。



不過管理阿克套的港務公司總裁圖里潘巴耶夫（Abai Turikpenbayev）現在認為，這座港口可望崛起成為重要的陸路貿易據點，可做為名氣較響亮的北方路線另一選擇，將商品經由哈薩克和俄羅斯輸往歐洲。



經由阿克套的這條運輸路線，是拜哈薩克自行投資國內公路和鐵路基礎建設之賜而發展。圖里潘巴耶夫表示：「中國人將我們這條路線稱為中部路線。」



這條「中部路線」涵蓋一處裏海渡口，可從中國成都利用鐵路運輸商品，經阿克套前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul），只需20多天。



經由阿克套的這條路線，可讓出口商接觸土耳其、高加索和伊朗等截然不同於北方路線沿途國家的市場。



對於飽受俄羅斯和歐洲聯盟（EU）制裁大戰之苦的企業來說，中間路線還可當做具有掩蓋功能的運輸路線。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070826