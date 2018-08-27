/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞運棒球文姿云延禧攻略停班停課
>rss

陸挖角半導體人才 台灣留才看3大關鍵

發稿時間：2018/08/27 08:52

最新更新：2018/08/27 08:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）中國積極挖角半導體人才，主要鎖定台灣與韓國，領域涵蓋記憶體和封裝測試等，項目包括高階技術管理和業務人才等。留住台灣半導體人才，強化3大誘因是關鍵。

中國工信部日前公布的「中國積體電路產業人才白皮書」指出，到了2020年，半導體人才缺口將高達32萬人。加上美中貿易戰延燒以及之前中興通訊事件，中國政府積極強化半導體產業自主，對半導體人才挖角勢必有增無減。

觀察中國挖角方式，不具名半導體高階主管指出，中國起碼用高於薪資30%以上的幅度挖角一般工程師，高階技術人才甚至用多出1倍到2倍的薪資積極挖角。

台灣半導體廠商在中國子公司的主管幹部人才流失也時有所聞。中國挖角除了高薪誘因外，還包括認股權利與員工分紅。

另一名不願具名的產業專家表示，中國不僅積極挖角台灣半導體人才，也鎖定韓國。例如中國主要扶持的記憶體廠商長江存儲在NAND型快閃記憶體（NAND Flash）的關鍵技術人員，不是台灣人、就是韓國人。

若以半導體封裝測試產業為例，中國對台灣鎖定挖角的對象，涵蓋高階技術管理人才，高階技術管理人才包括覆晶封裝（Flip Chip）、系統級封裝（SiP）以及扇出型（Fan-out）封裝、2.5D IC等專業人員，相關領域也是中國在半導體封測積極迎頭趕上的項目。

半導體高階主管表示，除了高階技術管理人才，中國也積極挖角有經驗且人脈深厚的半導體業務人才，藉此將觸角延伸到歐美IC設計大廠。

不過產業專家指出，中國半導體產業人才缺口相當大，因為中國亟欲從半導體上游材料、設備、IC設計、晶圓代工到後段封裝測試等產業鏈達到自主，人才需求孔急，即便全台灣半導體產業的人才都過去也塞不滿。

中國半導體產業人才缺口嚴重還有一項關鍵因素，中國排名前段理工大學和碩博生畢業後，多半選擇BAT（Baidu、Alibaba、Tencent）等互聯網公司就業，少部分選擇IC設計領域，多半不願選擇半導體工廠。

此外，美中貿易戰越演越烈，包括三星（Samsung）和海力士（SK Hynix）等半導體大廠在美國和中國之間的平衡布局恐受到衝擊，韓國大廠如何因應美中貿易戰，也牽動韓國半導體人才未來在中國的動向。

對於中國積極挖角，半導體高階主管指出，到中國工作，名利之外更有其他考慮，福利、公司文化與願景、以及工作地點，是台灣人才面對中國挖角3大考量因素，台灣政府應該提高這3大誘因。

他建議台灣政府可強化激勵措施留住半導體本土人才，例如透過稅制改革留住高階人才、或是讓員工認股分紅、提升員工對公司願景的認同度、或是補助育嬰與子女教育費用等。（編輯：楊凱翔）1070827

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊
豪雨侵台 各地災情直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP