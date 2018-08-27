馬斯克放棄特斯拉私有化 未能解決法律困境

部分證券律師透露，美國電動車製造商特斯拉執行長馬斯克（右）突然決定放棄公司私有化計畫。（圖取自馬斯克推特twitter.com/elonmusk）

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）部分證券律師透露，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克突然決定放棄公司私有化計畫，無法解決他日益嚴重的監管與法律困境，甚至可能會變得更糟。



馬斯克（Elon Musk）24日深夜在公司部落格貼文解釋為何改變心意，他說將公司私有化「會比最初所預期更耗時和更讓人分心」，且「特斯拉大部分現有股東都認為，繼續上市對我們比較好」。



馬斯克最初於7日在推特貼文讓投資人感到驚訝，內文說特斯拉私有化「資金已經到位」，這項交易價值將高達720億美元（約新台幣2兆2074億元）。另一則推文則寫道：「已經獲得投資人的支持。」



「華爾街日報」（Wall Street Journal）8日報導，馬斯克和特斯拉正面臨投資人提起的訴訟，還有美國證券管理委員會（SEC）針對馬斯克7日推文真實性的調查。



Murphy & McGonigle律師事務所律師克里明（Stephen Crimmins）表示：「SEC將持續調查，直到他們查明事實到滿意為止。」克里明曾在SEC任職14年。



「週五（24日）發生的事對SEC有利，因為這將允許他們調查，馬斯克放棄私有化，是否顯示了他的聲明沒有合理基礎。」



馬斯克堅持自己最初的聲明，他認為交易是有可能的。一位熟悉內情人士告訴路透社，馬斯克很認真推動特斯拉私有化。



但出於誠意行事可能不足以幫助馬斯克逃脫監管機構的關注。（譯者：陳彥鈞/核稿：鄭詩韻）1070827