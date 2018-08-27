華新科：被動元件吃緊成常態 聚焦日本市場

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）華新科今天早盤收復新台幣300元大關。華新科指出，被動元件供應吃緊將成常態，除深耕MLCC，也擴展車用、5G天線和射頻元件，聚焦日本客戶滲透率。



華新科今天受邀參加摩根大通舉辦JPMorgan 4th Annual Asia Tech Tour。華新科早盤走勢強勁，收復300元大關，最高來到301元，大漲7.3%。



展望被動元件應用市況，華新科指出，聯網車用級被動元件供應將持續吃緊，5G和周邊應用需求將明顯成長，全球被動元件供給持續受限設備交期、原材料以及有限的產業人才，在積層陶瓷電容（MLCC）產品尤其明顯。



華新科指出，市場沒有新的有能力提供大規模品質可靠完整系列產品的被動元件供應商。



華新科預估，被動元件供應將長期吃緊，未來成為常態。市場需求可能受到短期區域經濟的影響有些波動。



展望短中期經營布局，華新科表示，擴大產能並重新布署各廠產能，滿足市場需求，並減少潛在區域影響。此外繼續深耕MLCC產品，彌補巿場結構性瓶頸。



在產品組合部分，華新科持續提升車用MLCC、車用晶片電阻、5G天線和射頻RF元件解決方案，拓展供應電感器和射頻解決方案。



在客戶部分，華新科積極聚焦日本重點客戶的滲透率。



從應用比重來看，今年上半年網通占華新科業績比重約28%，工業用占比約29%，電腦及周邊占比約22%，消費性電子占比約14%到15%，車用占比約5%到6%。



華新科自結7月稅前淨利達新台幣35.31億元，較去年同期大增1020.77%，7月單月淨利達27.29億元，較去年同期大增1051.13%。單月每股純益5.65元，較去年同期大增1128.26%。



法人指出，華新科7月單月獲利不僅超越去年全年，更賺贏歷年各年獲利。（編輯：蘇志宗）1070827