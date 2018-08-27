台股反彈漲逾50點 挑戰月線壓力區

（中央社記者江明晏台北27日電）美股走強，歐股上揚，台股24日下跌53.78點，收在10809.35點，今天台積電、大立光小漲，被動族群勁揚，帶動指數反彈逾70點，高至10880點，但暫未突破月線10884點反壓區。



美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）確認美國央行目前升息基調，激勵美股走強，標準普爾500指數漲逾1月高點，呈現多頭最長走勢；歐股隨全球股市走揚。



約10時30分，台股加權指數來到10867.10點，上漲57.75點，成交值新台幣472.55億元。各類股族群多數上漲，僅生技、鋼鐵、橡膠走跌。



蘋概三巨頭漲跌互見，台積電盤中上漲1.5元，至245元，漲幅0.62%，大立光上漲70元至4575元，漲幅1.55%，鴻海下跌0.3元至80.8元，跌幅0.37%。



被動元件族群股價強勢，國巨大漲逾5%，至680元，華新科盤中大漲逾7%至302.5元，禾伸堂大漲約5%，至175元。



PCB族群表態，泰鼎-KY上漲逾5.7%，至35元，嘉聯益上漲逾3%至51元，瀚宇博大漲逾6%至28.25元。國泰證期指出，雖外資在台股的操作維持保守趨勢，但亞幣反彈，新台幣有望轉強，外資態度趨向轉多，看好台股短線將隨國際股市持續反彈。（編輯：張均懋）1070827