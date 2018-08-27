8月消費者信心指數止跌 投資股票時機升幅最大

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布8月消費者信心指數（CCI）終止跌勢、總指數微增至82.56點，6項子指標也有5項上升，尤以投資股票時機升幅最大。



2018年8月CCI總指數為82.56點，較上月增加0.18點。今年以來，CCI總指數趨勢持續往下，儘管8月止跌回升，中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任表示，升幅達2點才算是顯著變動，雖然數據有些微改善，從統計角度來看，只能說是與上月持平，消費者信心能否持續改善仍待觀察。



進一步觀察6項子指標表現，投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會及國內物價水準等5項指標均上升，僅購買耐久性財貨時機下降。



上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為93.70點，與上個月調查結果相較上升0.4點；而後按升幅大小排名依序是「未來半年國內物價水準」、「未來半年國內就業機會」、「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年家庭經濟狀況」。



吳大任說明，儘管調查期間受到美中貿易戰的影響，但此議題持續一段時間了，對投資人信心的影響逐漸淡化，而且美國總統川普採取邊課稅、邊談判的策略，顯見他挑起貿易戰的目的是累積談判籌碼，未來尋求和解的可能性仍高，投資人也因為看到這個跡象，不至於太過恐慌。



另外，吳大任指出，台股至今還是站穩萬點行情，也是投資人對於投資前景保有信心的原因之一。



相較於其他指標呈現上揚，「未來半年購買耐久性財貨時機」是唯一下降的指標，本月調查為89.75點，較上月調查結果下降0.15點。



從絕對水準來看，子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」；6項子指標僅有「未來半年國內就業機會」為樂觀指標。



此外，台經中心表示，今年1月起，研究調查內容新增了健康狀況指標，希望了解民眾自評健康現狀與預估，掌握民眾對經濟與健康的看法；而8月「目前健康狀況」指標的調查結果為134.35點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀，「預期健康狀況」指標則為107.75點，雖較上月微降，指標水準仍維持樂觀看法。



2018年8月消費者信心指數調查是由中央大學台經中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為2018年8月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2737位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊凱翔）1070827