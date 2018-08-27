7月景氣溫和擴張 燈號亮出綠燈

國家發展委員會27日發布7月景氣燈號擺脫代表景氣趨弱的黃藍燈，燈號亮出代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。中央社記者吳家昇攝 107年8月27日

（中央社記者潘姿羽台北27日電）由於外貿、內需等指標轉佳，國家發展委員會今天發布7月景氣燈號擺脫代表景氣趨弱的黃藍燈，燈號亮出代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。



儘管景氣燈號亮出綠燈，國發會提醒，美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險等可能不利因素，仍需密切關注。



景氣燈號是由貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點，以及批發、零售及餐飲業營業額等9項指標所構成。7月起，國發會適用新版燈號，除了構成指標的檢查值有所調整，領先指標與落後指標的內涵也有部分修正。（編輯：楊玫寧）1070827



7月景氣燈號亮綠燈 國發會：景氣比較樂觀



（中央社記者潘姿羽台北27日電）由於外貿、投資轉趨熱絡，國發會今天公布7月景氣燈號亮出綠燈，綜合判斷分數則升至27分；國發會官員表示，景氣擴張的動能還是不夠強勁，不過，和上月相比「已經比較樂觀」。



國家發展委員會7月起適用新版的景氣指標及對策信號，不論新系統或是舊系統的燈號指標，景氣向上的趨勢一致；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，國內景氣溫和擴張，尤其下半年的投資值得期待。



7月景氣燈號亮出代表景氣「穩定」的綠燈，進一步觀察各構成項目，以機械及電機設備進口值、製造業營業氣候測驗點表現較強勁，雙雙亮出代表「趨熱」的黃紅燈。



吳明蕙說明，機械及電機設備進口值上半年表現不甚理想，主因是廠商的投資期程多落在下半年，不過，7月此數值的年增率已經來到雙位數成長，台積電、華邦電、日月光、南亞科、京元電法說會都預告今年有相當金額的資本支出，顯見民間投資動能增強、下半年值得期待。



吳明蕙也說，政府全力導入民間參與公共建設，下半年促參商機達新台幣2000億元，而政府公共投資將進入執行高峰，均有助於挹注內需。



至於製造業營業氣候測驗點，吳明蕙表示，7月的數值已經來到2017年9月以來的高點，原因是對當前、未來看壞的比例均下滑，顯示製造業廠商對未來景氣的信心不再那麼悲觀。



值得注意的是，景氣領先指標領連5月上揚、累計漲幅0.71%，同時指標卻連8月下滑、累計跌幅2.42%，2指標呈分歧走勢。



吳明蕙說明，在景氣高峰與谷底之間，會出現小循環，領先指標和同時指標就可能出現分歧，「不是不常見的現象」。



也因此，國發會僅以「溫和擴張」來形容當前景氣態勢；吳明蕙表示，景氣領先指標連續5個月上揚，增幅卻呈現遞減，是因為成長的動能不夠強勁所致，還在擴張、但動能不足，希望下半年內需增溫後，能夠有更好的表現。（編輯：郭萍英）1070827





由於外貿、內需等指標轉佳，國家發展委員會27日發布7月景氣燈號為代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。圖為民眾在台北市東區商圈逛街。中央社記者吳家昇攝 107年8月27日

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