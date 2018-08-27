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穩定災後物價 9月天然氣桶裝瓦斯凍漲

發稿時間：2018/08/27 17:59

最新更新：2018/08/27 18:11

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為避免有不肖人士在中南部豪雨成災後刻意炒作蔬果價格，行政院成立穩定物價小組並召開工作會議，27日下午由行政院副發言人丁允恭（右2）、經濟部次長曾文生（右）、農委會副主委陳吉仲（左2）及行政院消保處處長劉清芳（左）出面說明會議情形及內容。中央社記者徐肇昌攝　107年8月27日為避免有不肖人士在中南部豪雨成災後刻意炒作蔬果價格，行政院成立穩定物價小組並召開工作會議，27日下午由行政院副發言人丁允恭（右2）、經濟部次長曾文生（右）、農委會副主委陳吉仲（左2）及行政院消保處處長劉清芳（左）出面說明會議情形及內容。中央社記者徐肇昌攝　107年8月27日

（中央社記者呂欣憓台北27日電）暴雨襲擊南台灣，為了穩定物價，經濟部次長曾文生今天表示，經濟部長沈榮津拍板同意9月份天然氣和桶裝瓦斯價格不會調整。

行政院今天下午舉行「行政院穩定物價小組工作會議」，曾文生在會後記者會中做上述表示。

暴雨襲擊中南部縣市，加上中秋節即將到來，為穩定物價，中油研議凍漲9月天然氣及桶裝瓦斯價格。曾文生表示，沈榮津今天已經同意9月份天然氣和桶裝瓦斯價格不會調整。

油價部分，曾文生說，經濟部觀察到國際油價有可能上漲，今年5月份提出油價緩漲機制，以95無鉛汽油做為政策調控標的，希望國內零售價格在新台幣30元上下浮動，今天的95無鉛汽油零售價格是30.3元，還在管控範圍內。

曾文生說，電價要經過電價費率審議會決定，今年下半年電價費率要在10月施行，預計9月中旬前會做完今年第2次電價費率審議工作，電價審議會考慮國際價格和台電維護成本等，目前還沒做出決定。

物價部分，曾文生表示，目前實施夏季電價機制，到10月份會恢復原來的電價機制，這對物價穩定是一個正面因子。（編輯：楊玫寧）1070827

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