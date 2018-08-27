用電大戶節電5%喊卡 沈榮津透露內幕

（中央社記者林孟汝台北27日電）行政院今年夏天原有意推動節電政策，針對工業用電大戶訂出5%節能目標，後來喊卡。經濟部長沈榮津今天透露，是他向「大人」解釋電是夠的，這項措施才喊停。



全國工業總會今天舉行理監事會，由理事長王文淵主持，邀請沈榮津以經濟部施政重點為題說明，並致贈2018工總白皮書，過程中，沈榮津完全不用看稿，對政策、數字背得滾瓜爛熟，獲得在場企業會員多次鼓掌肯定。



沈榮津表示，隨各機組歸隊與新機組加入，今年6月至年底的備轉容量率都有6%，明年至2025年備轉容量率會到10%，等於有3部半的火力機組，絕對可以穩定供電。



至於外界有人主張在能源轉型過渡時期「以核養綠」，沈榮津說，311福島事件後，讓核一、核二、核三可以如期除役是朝野共識，核能須面對包括核廢料、核燃料的最終處置場所、核一核二的除役成本大增及除役方法未定論、核災等種種問題，尤其核廢與核燃料放在你家、我家、他家，「大家都不願意」，低階核廢料放蘭嶼，蘭嶼居民也抗議，因此使用過後的核燃料目前是放在核電廠裡，未來這些核廢料及過後核燃料的最終處置要放在那裡大家要來思考。



他強調，有人認為核能較便宜，是由於除役成本沒有完全反映，因為除役方式未定論及社會要求更周全的處置，核一、核二和核三除役成本已從民國100年的新台幣3353億元，大幅增加4728億元。



至於不用核能之後的電價是否會變貴，沈榮津說，估計到2025年後，因再生能源占比提高，約影響每度電價0.27元，還有燃氣替代燃煤發電，約影響0.12元，加上以9年分攤核四資產減損約影響0.11元，整體電價將較106年的每度2.5488元上漲0.5元。



沈榮津表示，台灣頭到台灣尾很短，萬一發生像日本311的核災要跑去哪裡，且日本重啟核電，主要考量的是核能設備輸出的問題。



不過，現代財經基金會副董事長暨國策顧問李伸一建議，經濟部對外界有關空污的誤解應主動澄清。環球經濟社社長林建山也認為，一直用日本311福島核災「恐嚇」全民，是對清華大學核工系培育出的優秀人才「最大侮辱」，且經濟部用非基載的再生能源電力向國外招商，是不是也要考慮一下國內的工商業界怕缺電風險，以致不敢在台灣投資的擔憂。



王文淵則指出，台灣應參考法國使用核能的經驗，讓「數據說話」，不要只用「喊價」的。沈榮津則表示，亞洲各國的核電廠都面臨除役，將要求核能除役產業化，將來可以輸出技術。



沈榮津說，「我該為產業講話的時候，還是會講話」，他並透露，因為擔心缺電，之前有人向「大人」建議，鎖定契約容量1000瓩以上工商業用電大戶，實施節電5%的措施，經他向「大人」解釋電是夠的，這項措施才喊停。(編輯：陳永昌)1070827