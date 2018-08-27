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富邦集團從善如流 蔡家兄弟2週決定辭副董

發稿時間：2018/08/27 21:11

最新更新：2018/08/27 21:11

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（中央社記者田裕斌台北27日電）富邦集團遭主管機關認定違反產金分離原則，包括富邦金控、台灣大今天同日宣布，蔡明忠辭富邦金副董、蔡明興辭台灣大副董，正面回應政策要求。

金融監督管理委員會甫於10日要求富邦金在兩個月內改善產金分離問題，富邦金及台灣大時隔兩週後就公告，富邦金副董事長蔡明忠及台灣大副董事長蔡明興請辭，但保留董事席次。

外界推測，富邦金與台灣大之所以這麼快對金管會要求做出回應，主要因為包括金控業、電信業都屬於特許行業，且金管會已經表態，若富邦金兩個月內未改善，蔡明忠的副董職位將遭「命令解任」；與其被動「被解任」，不如主動請辭，不但可對金管會釋出善意，也有助於符合社會觀感。

金管會日前解釋，金控與銀行的副董事長，僅限「陽春型」副董，也就是備位性質、不具公文准駁權；這也是為何遠東商銀副董事長徐旭東與富邦集團同遭立委點名違反「產金分離」，金管會卻未認定違規的原因。

根據金管會調查，台灣大董事長蔡明忠身兼富邦金副董，但富邦金董事會通過的提案，都有金控副董事長蔡明忠的簽署同意，換言之，蔡明忠已經是實質的首長、具有決策權，而非單純的副董事長而已。

外界認為，當金管會做出認定後，富邦金雖無正面回應，但蔡明忠卻在同月的董事會隨即做出保留董事席次、辭去副董的決定，顯示內部早有配合政策的共識；尤其是富邦金目前是國內排名第二大的金控，富邦集團也是數一數二的跨產業集團，旗下產業橫跨金融、電信、媒體、建設，幾乎都是高度管制的特許行業，若作為與主管機關政策相左，未來在經營上難免遭遇主管機關的「卡關」，與其如此，不如主動配合，對集團長遠發展才是正途。（編輯：郭萍英）1070827

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