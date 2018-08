(中央社威斯康辛州麥迪遜27日綜合外電報導)台灣鴻海科技集團今天宣布,將為威斯康辛大學麥迪遜分校(UW─Madison)的工程和創新研究挹注1億美元。此時鴻海正在威斯康辛州東南部興建旗下首座北美工廠。



美聯社報導,鴻海集團總裁郭台銘與威大校長布蘭克(Rebecca Blank)簽署合約,其中並載明,將在威大麥迪遜分校設立一個科技研究所,以與鴻海威州廠密切合作。



鴻海這座工廠正在蒙特普萊森(Mount Pleasant)興建,當地位於麥迪遜東南方大約160公里處。



上述鴻海科技研究所(The Foxconn Institute for Research in Science and Technology)將作為科技創新的樞紐,為醫學、材料科學、電腦和數據驅動科學的研發計畫提供環境。(譯者:張佑之)1070828