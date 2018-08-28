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轉型非核家園 酈英傑：美將助台滿足能源需求

發稿時間：2018/08/28 12:42

最新更新：2018/08/28 12:42

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（中央社記者朱則瑋台北28日電）美國在台協會處長酈英傑今天說，美國希望能協助台灣前瞻基礎建設，協助台灣在轉型非核家園時，能夠滿足能源需求，並成為台灣不可或缺的數位經濟夥伴。

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長酈英傑（Brent Christensen）、經濟部政務次長曾文生、台北市長柯文哲等人今天出席「智慧城市－未來交通的新趨勢專題論壇」。

酈英傑致詞時說，印太區域正在崛起，美國和台灣面臨許多相同的經濟挑戰，中國正積極使用扭曲市場的補貼或其他手段，包括竊取智慧財產權或強迫技術移轉，試圖奪取傳統和新興科技產業；中國也想辦法要吸引世界頂尖人才到中國發展事業，而台灣一直是中國吸引人才的目標，尤其是半導體產業，因為台灣是半導體產業的領袖。

酈英傑指出，能夠維護國際法治秩序的唯一方式就是積極去捍衛，由於美國致力於開放市場及自由貿易，所以他們不得不適時採取行動來勸阻那些忽視國際規範和原則的人。

他說，美國的印太策略有三大關鍵經濟支柱，包括基礎建設、能源及數位經濟。基礎建設上，美國希望能協助台灣前瞻基礎建設計畫；能源方面，美國想跟台灣合作，協助台灣在未來轉型成非核家園時，能夠滿足相關能源需求；數位經濟方面，美國也想成為台灣不可或缺的夥伴。

經濟部政務次長曾文生會後受訪時說，未來非核家園目標達成後，能源比例為再生能源占20%、燃煤30%、天然氣50%，這些能源應分散在不同地點，尤其是天然氣進口追求安定穩定，得要有更完善考量；美國在再生能源技術跟能源管理上有很多值得借鏡的地方，後續也會跟AIT深入討論雙方合作的可能性。

至於電價部分，曾文生指出，台灣的電價、油價、天然氣、桶裝瓦斯等價格，已經進入制度化時代，過去是透過國營事業決定價格，去年電業法修法後，就有一定公式跟程序，以電價來說一年要審兩次，下半年公告時間為10月1日，預計9月中旬會完成審議工作，並對外公布結果。（編輯：林孟汝）1070828

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