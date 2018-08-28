電競拚國際運動賽事 友達推Mini LED電競面板

（中央社記者潘智義台北28日電）雅加達亞運推出電競示範賽，看好電競市場，友達光電表示，將在29日登場的智慧顯示與觸控展推出採用迷你發光二極體（Mini LED）電競顯示器面板。



友達指出，鎖定高階電競及利基型應用市場，這次展出採用Mini LED直下式背光技術27吋、32吋144Hz電競顯示器面板，擁有超高解析度（4K2K）及量子點廣色域，優異的分區調光性能搭配1000 nits超高亮度，提供具備動態穩定範圍（HDR），遊戲畫面的亮暗細節均能完美演繹。



友達說，電競顯示器面板採全平面無邊框的設計，更為玩家打造逼真寫實的沉浸式遊戲體驗，擁有最高刷新率及反應時間，滿足高階玩家競速需求。



另外，友達推出240Hz全球最高刷新率的25吋電競顯示器面板，具備全高清（Full HD）1920 x 1080高解析度、全平面無邊框設計，及0.5毫秒最快反應時間，徹底消除動態畫面延遲及破圖現象，動態影像銳利無殘影，特別適用於毫秒必爭的射擊類電玩遊戲。



另外，27吋2560 x1440解析度電競顯示器面板具備165Hz超高刷新率、1毫秒反應時間，為目前搭載廣視角技術反應速度最快的電競顯示器面板，提供玩家精準流暢的疾速體驗。



友達強調，針對行動派電競玩家，推出17.3吋4K2K電競筆電面板，採用側入式背光技術達到高動態穩定範圍（HDR）。17.3吋全高清電競筆電面板邊框寬度僅4毫米，具有144 Hz全球最高刷新率，最快可達3毫秒反應速度，展現優異的畫質和動態影像表現。



友達說，15.6吋4K2K低溫多晶矽（LTPS）電競筆電面板為全球首款採用Mini LED背光技術的筆電面板，達到240調光分區數（Dimming Zones），最高亮度超過1000 nits，展現極致精準流暢的畫面細節，提供電競玩家宛如置身遊戲場景的真實震撼體驗。（編輯：李信寬）1070828