/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成櫻桃小丸子停班停課亞運棒球
>rss

電競拚國際運動賽事 友達推Mini LED電競面板

發稿時間：2018/08/28 13:51

最新更新：2018/08/28 13:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北28日電）雅加達亞運推出電競示範賽，看好電競市場，友達光電表示，將在29日登場的智慧顯示與觸控展推出採用迷你發光二極體（Mini LED）電競顯示器面板。

友達指出，鎖定高階電競及利基型應用市場，這次展出採用Mini LED直下式背光技術27吋、32吋144Hz電競顯示器面板，擁有超高解析度（4K2K）及量子點廣色域，優異的分區調光性能搭配1000 nits超高亮度，提供具備動態穩定範圍（HDR），遊戲畫面的亮暗細節均能完美演繹。

友達說，電競顯示器面板採全平面無邊框的設計，更為玩家打造逼真寫實的沉浸式遊戲體驗，擁有最高刷新率及反應時間，滿足高階玩家競速需求。

另外，友達推出240Hz全球最高刷新率的25吋電競顯示器面板，具備全高清（Full HD）1920 x 1080高解析度、全平面無邊框設計，及0.5毫秒最快反應時間，徹底消除動態畫面延遲及破圖現象，動態影像銳利無殘影，特別適用於毫秒必爭的射擊類電玩遊戲。

另外，27吋2560 x1440解析度電競顯示器面板具備165Hz超高刷新率、1毫秒反應時間，為目前搭載廣視角技術反應速度最快的電競顯示器面板，提供玩家精準流暢的疾速體驗。

友達強調，針對行動派電競玩家，推出17.3吋4K2K電競筆電面板，採用側入式背光技術達到高動態穩定範圍（HDR）。17.3吋全高清電競筆電面板邊框寬度僅4毫米，具有144 Hz全球最高刷新率，最快可達3毫秒反應速度，展現優異的畫質和動態影像表現。

友達說，15.6吋4K2K低溫多晶矽（LTPS）電競筆電面板為全球首款採用Mini LED背光技術的筆電面板，達到240調光分區數（Dimming Zones），最高亮度超過1000 nits，展現極致精準流暢的畫面細節，提供電競玩家宛如置身遊戲場景的真實震撼體驗。（編輯：李信寬）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP