華航闢美國哥倫布市貨運航點 航網再擴張

（中央社記者韋樞台北28日電）華航即日起增闢第11個純貨機航點─美國俄亥俄州哥倫布市(Columbus)，預計每週航三班，可搭配芝加哥、西雅圖、安克拉治等城市串飛提升航網營運彈性，貨運飛航版圖再擴張。



華航表示，華航使用波音747全貨機飛航哥倫布市瑞肯巴克(Rickenbacker)機場，這座機場是美東地區具潛力的轉運站，經濟規模已漸成型。統計顯示，2017年瑞肯巴克機場進出口貨量大幅年增7成，全年總貨機架次也增約2成，預期未來發展前景樂觀。



華航指出，華航機隊共88架客貨機營運，其中18架為波音747-400F全貨機，營運的貨運航點共93個，其中盧森堡、布拉格、杜拜、安格拉治、芝加哥、達拉斯、邁阿密、西雅圖、休士頓、亞特蘭大及哥倫布市等11個為純貨機航點，每週貨機航班數達93班，貨運航線綿密分佈全球。



華航說，華航持續開發東南亞潛力市場，5月起增班台北往返越南河內，並擴大越南胡志明市航班運能，加上亞洲、美洲地區包機業務挹注，前7月貨運營收新台幣261.83億元，年增約16%，占集團總營收約27%。



國際航空運輸協會公布2018年全球航空貨運預估年成長量約4.5%，國際貨幣基金(IMF)預測今年全球經濟成長率為3.9%，尤以電子行動裝置創新升級效應、機械半導體資本設備、電商郵運等需求發酵，成長可期。



華航表示，藉由777與A350客機腹艙搭配貨機機隊運能，深耕區域市場並優化歐美與亞洲間緊密運輸，加強與聯航及國際性大型貨運代理商合作，提供優質的航空貨運服務。（編輯：林沂鋒）1070828