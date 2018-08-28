iPhone新機亮相近了 蘋概股紅了

（中央社記者韓婷婷台北28日電）蘋果iPhone新機預計在9月中旬亮相，隨著時間拉近，「蹲」很久的蘋概股能否站出來扛起台股主流架構，成為市場關注焦點，今天除了雙王大立光、台積電走揚外，位處低檔區的個股也轉強。



觀察今天盤面表現，蘋概類股由相對低檔的美律率先強攻漲停價159.5元，帶動兄弟檔康控跟進上漲，早盤一度來到286元，最大漲幅達8.75%；二大光學鏡頭廠大立光及玉晶光也延續多日來反彈格局，漲幅分別為3.25%及1.85%。



看好三鏡頭逐漸蔚為趨勢，市場預期未來三鏡頭可望成為蘋果與非蘋陣營手機的標準配備。在蘋果新機拉貨帶動下，法人預期相關供應鏈8月營收將陸續反應旺季效應。



股王大立光今天跳空開高後一度衝上4790元，最大漲幅為3.79%，一度突破季線及半年線位置，尾盤上漲150元，收在4765元，漲幅3.25%，帶動蘋概股人氣再度加溫。



另外，台達電漲幅超過6%，台積電、和碩、GIS-KY、可成、台郡、新普、聯德-KY、頎邦等漲幅都超過1%。



天風國際證券研究與策略部總監郭明錤最新報告預告蘋果將在9月9日當周發表三款新iPhone， 2款新OLED iPhone將在9月發售，新款6.1吋 LCD iPhone因生產時程較晚，故較OLED機種晚些發售。預計相關供應鏈營運動能將自8月開始明顯轉強，並在第4季達到高峰，布局蘋果供應鏈正是時候。（編輯：林沂鋒）1070828