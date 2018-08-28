/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

iPhone新機亮相近了 蘋概股紅了

發稿時間：2018/08/28 14:09

最新更新：2018/08/28 14:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北28日電）蘋果iPhone新機預計在9月中旬亮相，隨著時間拉近，「蹲」很久的蘋概股能否站出來扛起台股主流架構，成為市場關注焦點，今天除了雙王大立光、台積電走揚外，位處低檔區的個股也轉強。

觀察今天盤面表現，蘋概類股由相對低檔的美律率先強攻漲停價159.5元，帶動兄弟檔康控跟進上漲，早盤一度來到286元，最大漲幅達8.75%；二大光學鏡頭廠大立光及玉晶光也延續多日來反彈格局，漲幅分別為3.25%及1.85%。

看好三鏡頭逐漸蔚為趨勢，市場預期未來三鏡頭可望成為蘋果與非蘋陣營手機的標準配備。在蘋果新機拉貨帶動下，法人預期相關供應鏈8月營收將陸續反應旺季效應。

股王大立光今天跳空開高後一度衝上4790元，最大漲幅為3.79%，一度突破季線及半年線位置，尾盤上漲150元，收在4765元，漲幅3.25%，帶動蘋概股人氣再度加溫。

另外，台達電漲幅超過6%，台積電、和碩、GIS-KY、可成、台郡、新普、聯德-KY、頎邦等漲幅都超過1%。

天風國際證券研究與策略部總監郭明錤最新報告預告蘋果將在9月9日當周發表三款新iPhone， 2款新OLED iPhone將在9月發售，新款6.1吋 LCD iPhone因生產時程較晚，故較OLED機種晚些發售。預計相關供應鏈營運動能將自8月開始明顯轉強，並在第4季達到高峰，布局蘋果供應鏈正是時候。（編輯：林沂鋒）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP