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被動元件翻黑 台股11000點得而復失

發稿時間：2018/08/28 14:36

最新更新：2018/08/28 14:36

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（中央社記者田裕斌台北28日電）台股今天在美股大漲下跳空開高，台積電一度大漲超過2%表態，盤中一度攻上11000點大關，不過中小型股再度轉弱，被動元件翻黑，11000點得而復失。

加權股價指數終場上漲87.34點、漲幅0.80%、收在10989.55點、成交值新台幣1276.65億元，雖然台積電創波段新高，大立光大漲超過3%，鴻海也穩在平盤之上，但人氣股被動元件包括國巨、華新科、禾伸堂全數紅翻黑，讓多頭氣勢為之一挫。

分析師表示，台股今天量能明顯擴張，帶量封閉13日空方缺口，自16日落底以來上漲超過400點，技術面更站上所有均線，多頭氣勢正盛，只不過買盤集中在權值股身上，中小型股多頭力道欠缺臨門一腳，櫃買指數今天雖收漲，但漲幅遠遠不如上市指數。

分析師認為，台股今天成交值逼近1300億元，人氣逐漸回籠，但由於11100點之上，日均量超過1300億元才得以化解上檔套牢賣壓，台股後市量能仍有增溫需求，對於反彈後市才有足夠續航力。

法人指出，在國際股市表現依舊強勢下，外資可望持中性偏多的態度，不但在現貨市場站在買方，台指期淨多單也可望持續加碼，由於下週上市櫃公司即將開始揭露8月營收，蘋果概念股是否展現供應鏈開始拉貨的力道，將是台股能否續漲的關鍵。（編輯：楊凱翔）1070828

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