星展：網路推動零售廣告與支付三大變革

（中央社記者邱柏勝台北28日電）網路使用的提升對產業與民眾消費行為帶來結構性的改變，星展銀行認為，零售、廣告以及支付將是網路時代受影響最大的3個產業。



星展銀行表示，全球GDP約76兆美元，其中，零售銷售額約為23兆美元，占全球GDP的三分之一左右，目前網路銷售占全球零售銷售的10%，預估5年後將成長至17%，其中，中國與美國是最大的B2C電子商務市場，兩者相加也高於全球其他市場總和。



星展銀行指出，目前大約19%的中國零售銷售為線上購物，隨著網路普及率提升，此數據將持續上揚，且隨著愈來愈多零售銷售的進行轉移至網路購物，傳統零售商如百貨公司、零售商店以及品牌行銷公司持續面臨挑戰等；專注於電子商務的大型網路公司，尤其是美國與中國相關企業可望成為零售業中的結構性贏家。



過去10年來，行動裝置普及率提升，改變人類生活型態，如今多數人花費在智慧型手機和其他行動裝置的時間增加，而廣告商的廣告預算也因此出現轉變。



星展銀行表示，根據統計，全球廣告市場的規模約為6500億美元，且以每年5.4%的成長率擴大；廣告市場正處於成長狀態，同時消費者生活型態出現轉變，使廣告業成為網路公司的目標，尤其是較依賴廣告收入的搜尋引擎及社群網站公司。



星展銀行認為，未來將有更多廣告預算轉移至網路廣告，使電視台、廣告公司和新聞出版商等傳統廣告商面臨壓力，而專注於搜尋引擎和社群媒體的網路公司將成為結構性改變下的贏家，其中能夠吸引最多關注的公司會有較大的影響力，在此狀況下可能出現大者恆大的狀況。



在支付產業方面，星展銀行表示，智慧型手機普及率上升，導致電子支付和手機支付快速成長。目前電子支付的次數，以每年17%的速度成長，手機支付則為20%；由於目前成熟市場當中的交易約有30%為現金交易，開發中市場則為80%，顯見非現金支付市場仍有巨大的成長空間。



星展集團認為，在網路蓬勃發展的時代，傳統付款處理公司、社群媒體與聊天平台及能夠成功連結支付與商務系統的電商將會成為贏家。（編輯：郭萍英）1070828