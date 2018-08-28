住宅補貼剩3天 災民可申請修繕貸款利息補貼

（中央社記者潘姿羽台北28日電）住宅補貼將截止，營建署說，修繕貸款利息補貼申請率僅36.4%，建議災民若家中急須修繕，可同步申請修繕貸款利息補貼與緊急修繕同意函，若利息補貼審核通過，再轉為優惠利率。



107年度住宅補貼受理申請期間為7月23日至8月31日，計畫辦理7萬1963戶，其中包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼，符合資格的民眾，可擇一至戶籍所在地的直轄市、縣市政府提出申請。



營建署指出，截至8月27日止，租金補貼申請戶數5萬7734戶、自購住宅貸款利息補貼申請戶數5097戶、修繕住宅貸款利息補貼727戶；其中自購住宅貸款利息補貼的申請戶數已經超過計畫戶數，申請率達127.4%，租金補貼申請率達8成7，修繕住宅貸款利息補貼最低、僅36.4%。



近日熱帶低壓造成台灣多處嚴重淹水，營建署表示，如果災民因為急迫性需求、須立即修繕住宅，雖然尚未取得修繕住宅貸款的利息補貼資格，但可先向戶籍所在地的縣市政府申請「緊急修繕同意函」。



營建署說，災民可持緊急修繕同意函先向承貸金融機構辦理一般的修繕住宅貸款，之後若申請修繕住宅貸款利息補貼且經審查合格，就能持修繕住宅貸款利息補貼的證明到承貸金融機構，將原本貸款轉換為修繕住宅貸款優惠利率，災民可適用第1類優惠利率，利率是以郵局2年定存機動利率減0.533%計算，目前為0.562%。



107年度住宅補貼即將於8月31日截止，營建署除了呼籲有需求且符合條件的民眾盡速申請，也補充說明，住宅補貼採評點制度，因此與申請遞件時間無關；8月31日受理申請期間截止後，會進行2至4個月的審查，這段期間內，地方政府將依評點基準表評分，按分數排序後，在計畫戶數的額度內由高分至低分依序補貼。（編輯：郭萍英）1070828