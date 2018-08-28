新壽布局高現金殖利率股 今年現金股息125億

（中央社記者田裕斌台北28日電）新光金控旗下新光人壽布局低波動高現金股息殖利率股票策略奏效，今年上半年年化投資報酬率約4.57%，現金股息收入達新台幣125億元，比去年多了20億元。



新光金今天召開董事會，會中決議通過第2季財務報告，截至6月底，合併總資產規模近3.58兆元，較去年底成長5.7%，第2季稅後純益167.12億元，每股稅後純益(EPS)1.54元，每股淨值13.98元。



其中，新壽上半年合併稅後純益142.7億元，股東權益較去年底提高10%至998.5億元，第3季即將挑戰1000億元大關，新光銀行合併稅後純益25.5億元，淨利息收入及投資收益分別較去年同期成長6.6%及31.5%。



新光金表示，今年第2季新壽單季初年度保費(FYP)285.6億元，季增6.8%，累計上半年初年度保費552.9億元，市佔率7.8%，保費結構以傳統終身險為主，占初年度保費比重91.4%，推動負債成本較去年底降低7個基本點(bps)至4.16%。



此外，新壽持續推動外幣保單及泛保障型商品銷售，控管避險成本、獲取穩定利差益及堆疊新契約價值，受惠於保戶需求強勁，今年上半年外幣保單初年度保費較去年同期成長24.6%、達320.2億元，佔初年度保費比重57.9%，泛保障型商品也延續第1季動能，較去年同期成長29%。



新光金指出，新光銀第2季放款餘額較去年底增加134億元達5411.64億元，截至6月底，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.24%及562.33%。（編輯：黃國倫）1070828