建築貸款逾放比逾5年新高 金管會：風控機制仍在

（中央社記者邱柏勝台北28日電）金管會鬆綁銀行辦理建築融資限制，但7月全體銀行建築貸款逾放比增0.01個百分點，創逾5年新高，銀行建築融資放款風險恐增。金管會表示，建築融資限制鬆綁，但風控機制仍在。



金融監督管理委員會今天宣布鬆綁銀行辦理建築融資限制，包含公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長期照顧服務機構、社會住宅，依工廠管理輔導法申請許可或登記的廠房，以及都更、促參案等建築融資的放款，得不計入銀行法72條之2，建築融資放款總額不得超過存款總餘額及金融債券發售額總和的30%規定，估可為銀行釋出新台幣3500億元至7000億元放款額度，外界認為對不動產市場將是一大利多。



不過，根據金管會最新統計，7月全體銀行建築貸款逾放比來到0.25%，月增0.01個百分點，創逾5年新高。媒體提問，建築貸款逾放比節節高升，顯見銀行資產品質下降，此時再鬆綁建築融資放款限制，是否會增加銀行授信風險。



對此，銀行局副局長莊琇媛回應，建築貸款逾放比僅小幅增加0.01個百分點，且多數集中在中小型建商，此外，金管會雖鬆綁不動產放款限制，但風險機制仍在，將要求銀行將本次建築融資放款鬆綁後所排除項目的放款放入不動產放款風控機制，並制定相關風險政策及作業規範提報董事會。（編輯：楊玫寧）1070828