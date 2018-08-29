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台股攻高可期 電子股是關鍵角色

發稿時間：2018/08/29 07:45

最新更新：2018/08/29 07:45

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）蘋果(Apple)昨天清晨收盤股價217.94美元再創新高，帶動美股持續挑戰高點，台股在觸及11000點整數關卡拉回後，分析師認為，電子股能否重回主流，將是台股後市關鍵。

美股4大指數再度向上挺進，包括S&P 500指數及NASDAQ指數都再創歷史新高，道瓊工業指數上漲14.38點、漲幅0.06%、收在26064.02點，NASDAQ指數上漲12.14點、漲幅0.15%、收在8030.04點，S&P 500指數上漲0.78點、漲幅0.03%、收在2897.52點，費城半導體指數上漲5.49點、漲幅0.39%、收在1402.95點。

分析師表示，在美國與墨西哥簽署美墨貿易協議後，美元指數回落至95以下，新台幣也止貶，外資站回多方，連續2個交易日在現貨市場大買台股，台指期淨多單部位也回到4萬口之上，顯示外資對台股後市看好。

此外，台股自16日止跌反彈以來，終見近新台幣1300億元的大量，技術面也出現多方缺口，並回補13日的空方缺口及站回當天長黑K棒之上，若量能未再見急縮，短線已具備突破前波高點11100點的條件。

不過，多頭不是沒有隱憂，分析師表示，以中小股為主的櫃買指數雖暫時擺脫破底危機，但反彈力道不如上市指數強勁，顯示買盤仍集中在權值股，後續多頭若要延續，中小型電子股必須接棒，尤其是進入產業旺季的蘋果概念股在8月營收揭曉前夕，若能帶頭表態，可望使多頭步伐走得更加穩健。（編輯：鄭雪文）1070829

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