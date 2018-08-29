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台積電發威 台股攻上11000點

發稿時間：2018/08/29 11:11

最新更新：2018/08/29 11:11

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）台積電今天發揮多頭領頭羊角色，盤中大漲超過3%，帶領台股拉出第2根跳空缺口，站上11000點大關，直逼前波高點11100點。

截至10時40分，加權股價指數上漲75.53點、為11065.08點，成交值新台幣581.17億元。

台股昨天爆出近1300億元大量後，今天量能又見萎縮，恐不到1200億元，分析師認為，台股在走升過程中量能未能同步放大，短線雖有可能創波段新高，但續航力恐是隱憂。

分析師表示，台股今天幾乎全看台積電表現，台積電股價盤中攻抵258元，創下5個多月以來新高，帶動指數攻克重要心理關卡11000點，且包括目前仍下彎的月線10881點及季線10896點都即將走平向上，技術面可望出現多頭排列。

台股向上走高，電子股也順勢回到主流位置，電子股占成交比重超過75%，除了台積電大漲外，被動元件在昨天演出開高走低的震盪走勢後，今天由國巨帶頭上漲，華新科、禾伸堂、信昌電走勢齊漲；反觀資金有流出傳產的跡象，食品、塑化、紡織出現漲多回檔。

法人認為，台股近期多頭氣盛，不過量能未能有效擴張，是後續走勢隱憂，若在電子股帶領下，指數可帶量突破11100點，台股有機會搭蘋果(Apple)供應鏈拉貨熱潮，突破今年以來的盤整格局。（編輯：張均懋）1070829

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