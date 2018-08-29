總統：讓台灣成為智慧機械製造發展中心

總統蔡英文（前中）29日受邀出席台灣機器人與智慧自動化展等聯合展會開幕典禮，並啟動儀式。中央社記者鍾榮峰攝 107年8月29日
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）總統蔡英文表示，政府積極推動機械產業的智慧化，讓台灣可以成為智慧機械製造的發展中心，也會用整個國家的力量與決心，協助產業朝向高附加價值提升。
亞洲工業4.0及智慧製造系列展今天舉行開幕典禮，活動結合台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流及物聯網展、台北國際模具及模具製造設備展、台灣國際3D列印展、以及台北國際數位化機械要素展等展覽。蔡總統受邀出席致詞。
蔡總統表示，感謝產業界在智慧化自動化和機器人產業發展的努力，讓全球看到創新發布成果，這些成果就是台灣的競爭優勢。
總統表示，機器人和智慧自動化是世界性發展趨勢，也是廣泛應用在日常生活中的各個面向，台灣不僅要跟上腳步，也要發展獨特優勢。
總統指出，台灣機械產業有完整的供應鏈體系，以及產業群聚效應，隨著景氣回溫，台灣機械產業去年產值已經破新台幣一兆元，不僅有高產值，也能創造就業。
面對新一波的競爭需求、以及少量多樣生產趨勢、和工業4.0潮流，總統表示，讓整個產業從生產數據仰賴大量人工紀錄的資料，提升到以大數據即時分析的智慧製造，是產業界要走的方向。
總統強調，政府積極推動機械產業的智慧化，讓台灣從原來的精密機械繼續提升為智慧機械，未來可以展現整廠輸出，讓台灣可以成為智慧機械製造的發展中心。
在政策落實部分，總統指出，經濟部現在直接到中小企業提供智慧製造的服務，到廠訪視與診斷，其次補助中小企業機台加設智慧機上盒，把設備連上網路，可快速走向管理與生產的智慧化。
總統指出，政府不會因為景氣回溫而自滿，而是會用整個國家的力量與決心，協助產業朝向高附加價值提升。
開幕典禮上，台灣智慧自動化與機器人協會也正式發表智慧製造及智慧服務產業兩份白皮書，聚焦探討智慧裝備關鍵零組件、機器人與智慧自動化3大供給業者發展現況、技術需求及面臨問題，以及因應智慧製造走入智慧服務的台灣產業應有具體策略與推動做法，作為智慧裝備與服務產業未來發展方向參考依據。（編輯：李信寬）1070829
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