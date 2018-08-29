7月製造業黃藍燈 美中貿易戰下半年觀察指標

（中央社記者潘姿羽台北29日電）台灣經濟研究院今天發布7月製造業景氣燈號維持低迷的黃藍燈，不過分數略為上揚；台經院指出，隨著電子零組件廠商將進入傳統旺季，下半年製造業景氣表現有望轉佳。



美中貿易戰火持續延燒，但台經院助理研究院方俊德指出，從7月國內製造業相關數據看來，台灣經濟尚未受到中美貿易衝突擴大的影響，景氣仍維持穩定擴張態勢。



7月製造業景氣信號值由6月的10.97分，增加0.87分至11.84分，方俊德表示，儘管燈號維持在低迷的黃藍燈，分數已經開始轉好，主因是國際原物料價格續強，加上時序進入電子零組件傳統旺季，帶動供應鏈廠商營收，並讓進出口貿易、外銷訂單與製造業生產指數均能維持正成長表現，進而拉抬需求面、經營環境面與售價面指標。



觀察7月的細部產業，石油及煤製品業方面，即使國際油價維持高檔，但年增率略有縮減，使得油品銷售價格小幅下跌，加上部分廠商實施定檢，煉油產量減少，影響售價面與需求面指標，因此石油及煤製品業景氣維持持平的綠燈。



半導體產業方面，雖有電子零組件傳統旺季來臨，以及行動裝置新品陸續上市，加上新興科技運用趨勢續增等正向推力；不過虛擬挖礦熱潮暫退，加上美中貿易戰等不確定因素，均可能影響終端市場成長幅度，因此半導體產業景氣燈號僅從衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。



整體而言，方俊德表示，下半年電子零組件廠商進入傳統備貨旺季仍是相當大的正面推力，非蘋陣營旗艦手機與蘋果新機的推陳出新，都可望帶動下半年製造業景氣表現，可以預見製造業景氣信號值分數會走高，不過是否能順利跨越變燈門檻，虛擬挖礦需求以及美中貿易戰的發展是觀察指標。（編輯：蘇志宗）1070829