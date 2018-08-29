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申請上市上櫃 108年起需檢附勞資會議紀錄

發稿時間：2018/08/29 11:33

最新更新：2018/08/29 11:33

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（中央社記者余曉涵台北29日電）勞動部今天宣布，已跟金管會達成共識，從明年元旦起，申請上市（櫃）的公司需先把勞資會議紀錄送交勞動部，取得勞動部的收訖函後，才能再向金管會申請上市（櫃）審查。

「勞動基準法」修正後，外界對於企業是否確實有依法舉辦勞資會議感到質疑，勞動部今天發出新聞稿表示，已跟金融監督管理委員會達成共識，從明年1月1日起，申請上市（櫃）的公司，需先把勞資會議紀錄送交勞動部，取得勞動部的收訖函後，才能再向金管會申請上市（櫃）審查。

勞動部說，為了不影響公司依法申請上市上櫃，審查作法將分階段進行，今年9月到12月31日為宣導期；明年1月1日起到3月底，申請公司需檢附3個月內至少1次的勞資會議紀錄。

明年4月到6月，申請公司需檢附6個月內至少2次的勞資會議紀錄；明年7月到9月，申請公司需檢附9個月內至少3次的勞資會議紀錄；明年10月起，申請公司需檢附12個月內至少4次的勞資會議紀錄。

勞動部表示，勞資會議紀錄需包含會議紀錄影本（含開會通知及出席簽到），及當屆勞資會議代表名冊(含備查函)。

根據勞資會議實施辦法，事業單位應依實施辦法規定舉辦勞資會議，且勞資會議至少每3個月舉辦一次，必要時得召開臨時會議。（編輯：李錫璋）1070829

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