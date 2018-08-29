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中華電攜手諾基亞 打造5G應用基石

發稿時間：2018/08/29 11:38

最新更新：2018/08/29 11:38

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（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天宣布，攜手諾基亞（Nokia）打造5G雲化接取網路架構，為低延遲、大頻寬、多樣化5G應用奠立基礎，有助實現VR、AR、即時4K視頻、大數據分析與人工智能等服務。

中華電信今天宣布，攜手諾基亞（Nokia），採用5G CU（Centralized Unit）與DU（Distributed Unit）分離架構及NFV（Network Function Virtualization）網路功能虛擬化技術，領先業界實現雲化無線接取網路（Cloud RAN），為提供低延遲、大頻寬、多樣化5G應用奠立基礎。

中華電信研究院院長林榮賜表示，Cloud RAN具有集中彈性調度無線資源、以及提高頻譜使用效率與網路容量的優點，是中華電信邁向5G的重要里程碑。Cloud RAN結合中華電信研究院自主研發的行動邊緣運算（Mobile Edge Computing）技術，可實現VR/AR、即時4K視頻等需要低延遲與大頻寬應用。另外，雲化架構還有利於大數據分析與人工智能技術的引入，有助於網路的智能化和自動化管理，提升營運的效率和品質。

台灣諾基亞通信公司總經理劉明達表示，與中華電信布建全台第一個雲化無線網路，為邁向5G之路奠定成功的基石。Nokia AirScale Cloud RAN採用分離式網路架構，是Nokia 5G Future X的驅動要件，能迅速因應服務導入需求，為未來各式5G應用場景作好準備。

中華電信於今年一月底結合經濟部5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，廣邀國內外產官學研超過40個機構及企業結盟，並已獲得國家通訊傳播委員會5G實驗網路架設核准，後續將開放5G實驗網路，協助建構端到端5G產業鏈，以實現2020年預商用的目標。（編輯：李信寬）1070829

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