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洗刷金融業家族化污名 顧立雄三面進擊

發稿時間：2018/08/29 11:42

最新更新：2018/08/29 11:42

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（中央社記者邱柏勝台北29日電）金管會主委顧立雄表示，要洗刷金融業家族化污名，可從增進大股東持股、維持金融業獨立性，以及強化董事多元結構三面向並進，透過政策與個案，引導家族化成為好的Banker代名詞。

顧立雄今天上午出席「國際純網路銀行實務研討會」，會後接受媒體訪問提及金融業家族化議題。他表示，他並沒有要「臧否」家族化，也沒有要「污名化」家族化，但金融業家族化的負面形象確實存在，因此金管會希望透過政策以及個案，逐步讓家族化的負面形象降低，讓有心經營金融業的家族，也能好好經營。

至於應如何扭轉金融業家族化的負面形象，顧立雄提出三面向，首先是希望大股東增加持股比例。他表示，委託書徵求新制明年7月上路，大股東需增加持股比例至千分之五，且持股期間須滿一年以上，因此現在已有許多金融業大股東開始增加持股，這是新制的附帶效應。

另外顧立雄表示，金管會鼓吹金融業民民併，而公司派若想穩定經營權，也會增加持股，「這個方面在我來看是一個正面的趨勢」。金管會會在政策上持續引導大股東增加持股，並加強其對金融產業競爭的向心力。

其次，是維持銀行的獨立性。顧立雄表示，家族化的問題，不在家族本身，而是「家族事業與銀行之間不分離的現象」，金管會將透過一些個案的累積，逐步導正一些以「集團化」方式經營的家族化金融業，「不管銀行、保險都一樣」，將其從集團當中切割出來。

最後，則是強化金融業董事多元結構。顧立雄表示，金管會將循序漸進，要求金融業提高專業董事的比例，且須由自然人擔任專業董事。但為避免造成市場運作困擾，不會要求「一步到位」，而是逐步導向董事成員多元，「反映在經營決策階層，就是董事不要都是家族成員」。

而在大股東持股質押比例過高的問題，顧立雄表示，公司法有明訂，持股質押比例過高，會有沒有表決權的問題，此外私募基金股權也有質押比例過高的問題。但他也強調，大股東持股質押比例過高，是否會有害公司治理，仍待釐清。（編輯：鄭雪文）1070829

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