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街口託付帳戶行銷踩紅線 金管會要求撤下

發稿時間：2018/08/29 11:50

最新更新：2018/08/29 11:50

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（中央社記者邱柏勝台北29日電）街口支付9月3日將推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，金管會銀行局表示，昨天已要求街口停止及撤下相關活動訊息，今天檢視僅剩App內尚有活動資訊，也已要求街口立即撤下。

電支公司街口支付宣布將於9月3日推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，保障年收益1.2%至1.8%，主打高於定存利率，且採複利每日計息、每日給息，每日利息自動滾入本金再賺利息等宣傳方式。

然而，街口的行銷方式，已經違反「電子支付機構業務管理規則」，以及「電子支付機構從事行銷活動自律規範」，明顯踩到金管會紅線。

顧立雄今天上午出席「國際純網路銀行實務研討會」，針對街口涉及違反電子支付相關規範，銀行局已在調查，若確有違反電子支付相關規範，會要求街口進行改正。

銀行局局長邱淑貞今天接受媒體訪問時表示，金管會昨天已要求街口停止及撤下網站上相關活動訊息；而今天檢視僅剩App內尚有活動資訊，已要求街口立即撤下。

邱淑貞說，相關規範已經說得很清楚，電支帳戶的儲值與銀行存款不同，街口公司不能以利息回饋做為行銷推廣方式，也不能以「保證年收益」來吸引民眾儲值。

她強調，街口可以做業務推廣，但用「保證收益」、「保證回饋」來吸引民眾，已有誤導消費者之嫌，這種方式不太妥當。

邱淑貞並說，街口行銷活動訂於9月3日舉辦，金管會已要求街口檢視調整活動規劃，立即改正。（編輯：張均懋）1070829

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