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上銀受邀參與谷歌研發 明年營運樂觀

發稿時間：2018/08/29 13:04

最新更新：2018/08/29 13:04

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）上銀董事長卓永財表示，產業大環境第4季看佳，高階產品續暢旺，上銀受邀參與谷歌研發團隊，估2020年機器人占比可突破10%，明年營運樂觀看待。

亞洲工業4.0及智慧製造系列展今天舉行開幕典禮，結合台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流及物聯網展、台北國際模具及模具製造設備展、台灣國際3D列印展，以及台北國際數位化機械要素展。上銀也盛大參展。

展望產業大環境市況，卓永財表示，目前第3季泛用型產品成長可能趨緩，不過第4季可回溫，市況會比第3季好，高階產品依舊暢旺。今年上銀在中國大陸、日本和義大利等業績可望成長。

觀察美中貿易戰，卓永財指出，美國主要針對中國製造2025，這也代表中國大陸策略有成果。美國總統川普要重振美國製造業，恢復製造業在美國的地位。他指出，智慧製造與智慧自動化是一條必定要走的路。

在新產品布局，卓永財指出，上銀深耕C軸加AC軸搭配直驅馬達產品，預期2020年可大量生產。此外，滾珠花鍵供應日本和中國大陸廠商，也切入越南市場，機器人關鍵零組件諧波減速機也持續量產。

卓永財並透露，谷歌（Google）也邀請上銀參加研發團隊，與其他廠商共同合作研發人工智慧（AI）應用在機器人領域。

展望智慧製造趨勢，卓永財表示，2020年將是全球產業轉型智慧製造的重要時間點，從上銀來看，C軸和AC軸搭配直驅馬達產品將會占有營業額一定比重，機器人和智慧型滾珠螺桿也會明顯成長。

卓永財預估到2020年，機器人業績占上銀整體業績比重可突破10%；展望明年，卓永財對於上銀營運樂觀看待。

在日本市場布局，卓永財預估，今年日本子公司可望成為當地第二大供應商，此外神戶建廠作業進行中，相關土地在8月已取得，預估9月建廠計畫可通過，規劃今年底前可拿到建照，最遲明年初動工。

在人才培育部分，卓永財期盼教育部可培育多元化人才，他認為台灣產業未來要朝向高附加價值領域發展，產學研合作加上政府支持不可少，產業界也需要自己訓練人才，深耕技術發展。（編輯：張均懋）1070829

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