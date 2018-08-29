/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐陳建仁美網戴資穎
>rss

蝦皮瞄準行動轉型 營運長：商機正開始

發稿時間：2018/08/29 13:07

最新更新：2018/08/29 13:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北2018年8月29日電）蝦皮購物首席營運長馮時欽今天說，蝦皮在台成功，「免運」只是催化劑的角色，真正成功的因素是掌握行動轉型趨勢，未來世代需要單一的一站式平台，行動電商的發展目前才正開始。

國際電商巨擘亞馬遜(Amazon)、阿里巴巴、京東、騰訊投資的Sea集團、台灣PChome等紛紛進駐東南亞，卡位當地電商市場。「Sea東南亞論壇：產業．商機．共創」論壇今天登場，蝦皮購物首席營運長馮時欽今天出席專題演說與對談。

談及為什麼會進軍台灣，馮時欽說，台灣是有趣的市場。對於過去幾年在台灣取得成功，他坦言很幸運。

媒體認為，蝦皮成功是因為免運費政策，但馮時欽覺得，免運本身只是催化劑的角色，真正成功的因素是行動轉型趨勢，傳統經營電商平台不希望買賣家直接聯繫，因為中間要抽成，很多人不認為是好的做法，但事實是買賣家需要了解，展現開放的心態，才能建立起台灣業務成功。

他進一步說，蝦皮希望未來打造最好的行動電商體驗，但這只是冰山一角，後續還要改善行銷、營運，舉例來說，未來世代需要單一的一站式平台，如何把商城、購物中心、旗艦店結合，是下一步挑戰，行動電商的發展目前才正開始。

他也認為，台灣電商發展成熟，賣家對定價、電商社群等相關經驗豐富，進軍到東南亞將是優勢，「內部常開玩笑，台灣市場是水晶球」，很多概念可以在台灣驗證，因為台灣效率高，新的功能與行銷可以很快驗證效果，台灣具有領頭羊地位，台灣也有很棒的人才與機會。（編輯：李信寬）1070829

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP