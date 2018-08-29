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台達電連續3年蟬聯 天下企業公民獎首獎

發稿時間：2018/08/29 15:15

最新更新：2018/08/29 15:15

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）天下雜誌主辦的「天下CSR企業公民獎」今天揭曉，台達電繼2016年獲得大型企業組首獎後，連續第三年榮獲第一。

評審團表示，在CSR持續聚焦與堅持的台達電，一路選擇用最高標準投入「環保、節能、愛地球」，不斷自我挑戰之餘，也在國際舞台上屢屢展現台灣企業投身「永續」的決心與實力。這對長期關注氣候變遷，推動節能，致力環境教育的台達電而言，是一個最大的鼓勵。

今天台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華出席觀禮，並由台達電品牌長暨台達電子文教基金會執行長郭珊珊代表領獎。

鄭崇華呼籲，近年來，氣候變遷成為全世界關注的重大議題，不但每年因極端氣候造成的損失快速增加，許多城市甚至因為嚴重空污與缺乏水源，漸漸不適合人類與生物居住。國際間原本已達成共識的巴黎協定，卻因為主要排放國退出而前途未卜。

鄭崇華認為，企業的積極參與是減緩暖化不可或缺的力量，台達電多年來持續設計創新的產品，積極開發節能減碳技術及提供解決方案，為減緩全球溫室氣體排放總量，控制暖化趨勢在2℃內盡力。

郭珊珊於領獎時表示，台達電身為國際企業公民的一份子，從自身做起自主減碳，於廠區、建築物、資料中心實施節電方案以降低用電密集度，並於2017年以科學方法訂定減碳目標SBT(Science Based Targets)，提出2025年碳密集度下降56.6%的目標，成為台灣第一家，全世界前100家，通過科學基礎目標倡議組織SBTi符合性審核的企業，具體呼應全球控制升溫在2℃以內，顯示台達電的努力的決心。(編輯：陳永昌)1070829

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