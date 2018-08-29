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全球傳動導入TPS 機械公會助攻

發稿時間：2018/08/29 15:34

最新更新：2018/08/29 15:34

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）傳動元件製造商全球傳動今天舉行TPS改善活動起始大會，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，TPS是加深機械業在實體界的深耕功夫。

全球傳動今天下午舉行豐田生產方式（TPS）改善活動起始大會，機械公會今年開始與國瑞TPS推進中心團隊合作，向會員廠商推廣實施TPS，全球傳動是公會與國瑞汽車開展的第一家輔導廠商。

觀察智慧機械與TPS的關係，柯拔希形容，工業4.0是加深機械業在虛擬界的深度，TPS是加深機械業在實體界的深耕功夫。

他指出，台灣機械業如今面臨缺人缺地的問題，機械公會除了積極呼籲政府極力解決外，也大力推動業者實施產線精實管理，以更有效率管理方式，運用現有人力與土地，來解決當前問題。

柯拔希表示，近年來供應鏈欠料問題嚴重，若導入精實管理，初期統計平均可直接降低70%庫存，還原成有效的製造產能，可改善30%到50%的欠料問題。

機械公會今年開始針對有需要接受輔導的廠商給予顧問派遣協助，到目前為止，已安排國瑞團隊拜訪11家會員進行交流。

全球傳動主要產品包含滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵、旋轉式滾珠螺桿／花鍵、單軸機器人、直線軸承、聯軸器、螺桿支撐座等。

應用範圍涵蓋自動化產業、半導體工業、產業級機械、醫療級工業、綠能設備、工具機機械、機器人產業、自動倉儲系統、停車場設備等領域。（編輯：張良知）1070829

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